شركة “Gemini Earn” تسترد 97% من العملات المشفرة المفقودة الخاصة بعملائها

شركة Gemini Earn تسترد 97% من العملات المشفرة المفقودة للعملاء

نجحت شركة “Gemini” في استرداد معظم العملات الرقمية المفقودة لعملائها، مسجلة واحدة من أنجح عمليات التعافي في قطاع العملات المشفرة حتى الآن.

أعلنت شركة “Gemini”، التي أسسها المليارديران التوأم “كاميرون” و”تايلر وينكليفوس”، يوم الأربعاء أن عملاء برنامج “Gemini Earn” قد استردوا 2.18 مليار دولار من عملاتهم الرقمية بشكل فعلي.

استرداد كامل لأصول العملاء:

أوضحت شركة “Gemini” عبر تويتر:

يعني هذا أنه إذا كنت قد أقرضت عملة بيتكوين واحدة ضمن برنامج Earn، فستسترد نفس العملة. وبالتالي، ستستعيد كل القيمة التي حصلت عليها أصولك منذ إقراضها لبرنامج Earn.

لاقى هذا الإعلان ترحيب واسع من مجتمع العملات المشفرة على الانترنت، حيث أشاد الأعضاء بقيادة شركة “Gemini” ومسؤوليتها في التعامل مع خسارة أموال العملاء داخل “Genesis Global”.

أشاد “آدم باك”، الرئيس التنفيذي لشركة “Blockstream”، بقوة التزام “تايلر” و”كاميرون”، مشيرا إلى أن “Gemini” قد تحملت بنفسها فجوة بقيمة 50 مليون دولار ناتجة عن خسائر DCG/Genesis، لضمان استرداد جميع مستخدمي برنامج Earn لأموالهم بشكل كامل.

تعرضت شركتا “Genesis” و”Gemini” للانهيار بعد تداعيات “FTX” و”Alameda Research” في أواخر عام 2022.

وفي الأسبوع الماضي، حصلت شركة “Genesis” على موافقة المحكمة على خطة الإفلاس الخاصة بها لسداد أكثر من 3.5 مليار دولار لدائنيها.

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