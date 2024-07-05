لن تصدق مقدار السرقة في سوق العملات الرقمية المشفرة خلال 6 أشهر الماضية!

تعرض قطاع العملات الرقمية المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi) لخسائر بقيمة 1.19 مليار دولار نتيجة لعمليات الاختراق والاحتيال في النصف الأول من عام 2024، وفقا لتقرير شركة “CertiK”.

بالنسبة لمقدار وحجم السرقات التي أدرجها التقرير فجاءت على النحو التالي:

هجمات التصيد الاحتيالي : تسببت في خسائر بقيمة 497.7 مليون دولار عبر 150 حادثة.

: تسببت في خسائر بقيمة 497.7 مليون دولار عبر 150 حادثة. اختراق وسرقة المفاتيح الخاصة : أدت إلى خسائر بقيمة 408.9 مليون دولار عبر 42 حادث.

: أدت إلى خسائر بقيمة 408.9 مليون دولار عبر 42 حادث. شبكة الايثيريوم : تحملت العبء الأكبر مع 235 حادثة وخسائر تقارب 400 مليون دولار.

: تحملت العبء الأكبر مع 235 حادثة وخسائر تقارب 400 مليون دولار. أكبر حادث منفرد: الهجوم على منصة تداول العملات المشفرة “DMM Bitcoin” اليابانية والتي تكبدت خسارة 304.7 مليون دولار.

ورغم الزيادة الكبيرة في الخسائر، تمت إعادة حوالي 177.8 مليون دولار إلى الضحايا، مما خفض صافي الخسائر إلى 1.01 مليار دولار.

مقارنة بالسنوات السابقة:

عام 2023: خسائر بقيمة 2 مليار دولار.

خسائر بقيمة 2 مليار دولار. عام 2022: خسائر بقيمة 4 مليار دولار.

الربع الثاني من 2024:

خسائر بقيمة 688.1 مليون دولار عبر 184 حادث، بزيادة 37٪ عن الربع الأول.

هجمات التصيد الاحتيالي: خسائر بقيمة 433.7 مليون دولار في 67 حادثة.

شبكة الايثيريوم: 83 حادثة وخسائر بقيمة 170.6 مليون دولار.

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