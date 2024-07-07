مشاركة مشروع Takadao في معرض البلوكشين العالمي 2024 المقام بتركيا

في حدث “Blockchain Expo World 2024” الذي عقد في إسطنبول والذي شاركت فيه منصة بيتكوين العرب كشريك إعلامي، كان “Web3.0 HUB Kaş” شريكا في جلسة نقاشية مثيرة للاهتمام نظمتها شركة “Takadao”.

ترأس الجلسة كل من المؤسسين “مراد إرسان” و”شارين لي”، حيث استعرضا رؤيتهم الثورية في صناعة التأمين والتقنية المالية.

أوضح “مراد إرسان” و”شارين لي” أن مشروع “TAKA DAO” يهدف إلى تمكين الأفراد من خلال التكنولوجيا المالية اللامركزية.

حيث أشارا إلى التحديات الكبيرة في قطاع التأمين، الذي يبلغ حجمه السنوي 9 تريليون دولار، والذي يعاني من تضارب المصالح بين العملاء وشركات التأمين.

يسعى مشروع “Takadao” من خلال استخدام تقنية البلوكشين والعقود الذكية إلى تقديم حلول تجعل التأمين أكثر شفافية وعدالة وتركيز على المستخدم.

حيث وبالنظر للمشاكل يمكن اقتراح الحلول التالية وفق منظور مشروع “Takadao”:

أصل التأمين يكمن في تجميع الأموال لتقديم المساعدة، إلا أنه تحول اليوم إلى عمل يهدف لتحقيق الربح.

باستخدام تقنية البلوكشين وDAOs، يمكن إعادة التأمين إلى أصله المتمثل في خدمة الأفراد بشكل شفاف وعادل.

رؤية Takadao:

تمكين الأفراد.

حل المشاكل الحالية في صناعة التأمين.

إنشاء نظام مالي لامركزي وعادل.

لمحة موجزة عن “مراد إرسان”:

مراد إرسان هو شخصية بارزة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يتمتع بخبرة واسعة في تطوير الحلول المبتكرة باستخدام تقنية البلوكشين.

بفضل رؤيته الثاقبة وقيادته الحكيمة، يسعى مراد إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام في صناعة التأمين العالمية.

يمكن الاطلاع على المزيد حول “مراد إرسان” من خلال حسابه على لينكد إن.