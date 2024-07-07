زيادة ملحوظة في عدد البيتكوين لدى المحافظ الكبيرة خلال 6 سنوات الماضية

وصلت محافظ البيتكوين التي تحتوي على 10,000 بيتكوين أو أكثر إلى مستويات تراكم وتجميع غير مسبوقة خلال السنوات الست الماضية.

وفقا لبيانات من “Santiment”، تمتلك هذه المحافظ الكبيرة الآن أكثر من 3.19 مليون بيتكوين، وهو مستوى لم يُشهد منذ نوفمبر 2018.

خلال الأسابيع الستة الماضية، استفادت هذه المحافظ بشكل كبير من تقلبات السوق، حيث أضافت 212,450 بيتكوين إلى ممتلكاتها، مما يمثل زيادة بنسبة 1.05% من إجمالي المعروض من البيتكوين.

يشير تحليل “Santiment” إلى أن هذه المحافظ الكبيرة تتكون في الغالب من مزودي السيولة، حيث يلعبون دور حاسم في الحفاظ على سيولة البيتكوين عبر منصات التداول المختلفة.

بالعودة والحديث عما يتعلق بسعر البيتكوين، فقد انخفض إلى 53,500 دولار يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتعافى قليلا ليتم تداوله عند 57600 دولار، بانخفاض بنسبة 3.4% في وقت النشر.

يُذكر أن البيتكوين وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 73,700 دولار في مارس من هذا العام بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أول صندوق ETF للتداول الفوري.

منذ ذلك الحين، تماسكت أسعار البيتكوين ضمن نطاق يتراوح بين 60,000 إلى 70,000 دولار، مما يعكس شعور المستثمرين بالملل والتردد خلال هذا المستوى.

وفقا لـ “Glassnode”، يُقدر متوسط ​​السوق الحقيقي لعملة البيتكوين عند 50,000 دولار، وهو مستوى أساسي للسوق يجب الحفاظ عليه من أجل استمرار السوق الصاعد.

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