أسعار العملات الرقمية تواصل التأرجح وعملة البيتكوين تسترد مستوى 57 ألف دولار

شهدت الساعات 24 الماضية زيادة ملحوظة في تقلبات سوق العملات المشفرة، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية حوالي 2.2 تريليون دولار، مسجلة انخفاض بنسبة 0.6٪ خلال هذه الفترة.

تقلب أسعار البيتكوين

تستمر المعركة بين مشتري وبائعي البيتكوين على قدم وساق، مما يجعل السعر غير مستقر.

في 24 ساعة الأخيرة شهد سوق العملات المشفرة انخفاض، حيث بلغ سعر البيتكوين أدنى مستوى له عند حوالي 54300 دولار بعدها بساعات شهدت العملات الرقمية تحسن في الأسعار، حيث تمكن المضاربون على الارتفاع من دفع السعر إلى 57000 دولار، وهو المستوى الذي يتم تداول البيتكوين عنده حاليا.

تعكس التقلبات أيضا عدد عمليات التصفية الإجمالية التي تجاوزت 300 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى وجود توازن كامل بين المراكز القصيرة والطويلة، وهو ما يعكس الصراع المستمر بين الجهتين.

في وقت سابق من اليوم، سجلت معظم العملات الرقمية البديلة انخفاضات تتراوح بين 3٪ و10٪.

ومع ذلك، شهدت الساعات الأخيرة انتعاشا في الأسعار.

على سبيل المثال، تعافت عملة الايثيريوم وارتفعت فوق 3000 دولار، وهي تتجه حاليا نحو 3100 دولار، بزيادة 1٪ خلال 24 ساعة الماضية.

تمكنت العملات الرقمية الأخرى مثل BNB وSOL وDOT وBCH وUNI وMATIC وSHIB من التحول إلى المنطقة الخضراء، مما ساهم في محو بعض الخسائر التي تكبدتها في السابق.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات مهمة قد تؤثر على أداء سوق العملات المشفرة بشكل عام.

من أبرز هذه التطورات صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء، والذي يعتبر مؤشر على التضخم في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، سيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشهادته أمام الكونغرس غدا، حيث من المتوقع أن يكون التركيز كبيرا على السياسة النقدية.

الخلاصة

بناءً على هذه المعطيات، يُنصح بالاستعداد لتقلبات محتملة في السوق خلال الأيام المقبلة.

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