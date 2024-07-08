مالحركة التالية لسعر البيتكوين؟ وماهي العوامل التي قد تؤثر على مسار العملة؟

في الأسبوع الماضي، شهدت عملة البيتكوين انخفاض بأكثر من 10.5٪ لتصل إلى حوالي 57,000 دولار.

بعدها سجلت عملة البيتكوين سعر 53,550 دولار والذي يعد أدنى مستوى للعملة، وكل ذلك نتيجة المخاوف من تراجع السوق بسبب السداد المستمر من قبل شركة Mt.Gox لأكثر من 140,000 عملة بيتكوين لعملائها، بالإضافة إلى عمليات تصفية البيتكوين من قبل الحكومة الألمانية.

خسر سوق العملات المشفرة بأكمله أكثر من 170 مليار دولار من القيمة السوقية المجمعة خلال فترة 24 ساعة، وفقا لبيانات CoinGecko، مما يعكس تحول السوق إلى مشاعر الخوف الشديد.

وعلى الرغم من التداول في عطلة نهاية الأسبوع، استطاع المضاربون على صعود البيتكوين استعادة بعض الخسائر، حيث أغلق سعر العملة عند 58,250 دولار، وهو أقل بقليل من المستوى المرغوب فيه عند 58,450 دولار.

العوامل المؤثرة في المعنويات:

تأثرت المعنويات أيضا ببيع الحكومة الألمانية لعملة البيتكوين المصادرة.

تستمر ألمانيا في تصفية البيتكوين، مما يشير إلى خطة محتملة لتصفية أجزاء من احتياطياتها.

أشارت شركة “Arkham”، التي تتتبع محفظة البيتكوين الألمانية، إلى أن الحكومة لا تزال تحتفظ بأكثر من 40 ألف عملة بيتكوين بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار.

بالنسبة للقراءة الفنية، تقترب قراءة مؤشر القوة النسبية اليومي للبيتكوين من عتبة ذروة البيع البالغة 30، مما يشير إلى احتمال انعكاس أو تباطؤ في الاتجاه الهبوطي الحالي، مما يشير إلى انتعاش محتمل.

بينما العوامل الاقتصادية ومن بين المعلومات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي توقع تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.

حيث ومع استمرار التباطؤ في نمو العمالة، يتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز سوق العمل الضعيف.

أسعار الفائدة المنخفضة تعتبر بشكل عام إيجابية للبيتكوين والأصول الأخرى الأكثر خطورة لأنها تجعل الاستثمارات الآمنة التقليدية أقل جاذبية.

صناديق البيتكوين المتداولة ETF:

هناك مؤشر مهم آخر يتمثل في استئناف التدفقات الداخلة إلى صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة بعد يومين من التدفقات الخارجية المتتالية، حيث شهدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية أكبر صافي تدفقات داخلة خلال شهر، بإجمالي 143.1 مليون دولار.

ومع ذلك، يشير محلل العملات المشفرة إلى أنه من الصعب التنبؤ بتحركات الأسعار بناء على هذه الأرقام لأن العقود الآجلة للبيتكوين قد غمرت السوق.

تشير هذه المقاييس إلى أن سوق البيتكوين قد يقترب من قاعه، على غرار الدورات السابقة حيث سبقت عمليات البيع انتعاش السوق.

أظهرت دورات السوق التاريخية أن حدث انخفاض سعر البيتكوين إلى النصف، والذي يخفض المعروض من عملات البيتكوين الجديدة، يسبق دائما فترة من توسع الأسعار تستمر ما بين 12 و18 شهر قبل إنتاج قمة الدورة.

حدث الإنقسام الأخير في مكافأة تعدين البيتكوين في 19 أبريل من هذا العام، لذا فإن تلك الأطر الزمنية التاريخية لم تنته بعد.

وفقا للمحلل “علي مارتينيز”، تحتاج عملة البيتكوين إلى الارتفاع إلى 61,000 دولار للعودة للاتجاه الصعودي، حيث تفتقر العملة الرقمية حاليا إلى أي مستويات دعم رئيسية.

خلاصة القول أنه ومع متابعة هذه العوامل المختلفة، من المتوقع أن تظل البيتكوين في نطاق تقلبات واسعة هذا الأسبوع، وسط تأثيرات مستمرة من الأحداث الاقتصادية والفنية والسياسية.

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