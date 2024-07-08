الحكومة الألمانية تستمر في بيع البيتكوين رغم مطالبة العديد من الجهات بالتوقف!

تواصل الحكومة الألمانية إحداث تأثير كبير في سوق العملات المشفرة من خلال عمليات تحويل وبيع ضخمة.

وفقا لمنصة تحليل البلوكشين “Lookonchain”، قامت الحكومة بنقل 700 بيتكوين إضافية خلال الساعات الماضية.

يأتي هذا التحويل بعد دعوة “جوانا كوتار”، العضو المستقل في البرلمان الألماني، للحكومة بوقف تصفية ممتلكاتها من البيتكوين.

أكدت “كوتار”، الداعمة للعملات المشفرة، أن البيتكوين يمكن أن يكون وسيلة للتحوط ضد التضخم، فضلا عن تعزيز السيادة الاقتصادية والابتكار.

ومع ذلك، يبدو أن دعواتها لم تجد استجابة، حيث تواصل الحكومة الألمانية عمليات البيع الواسعة.

قدرت “Lookonchain” أن الحكومة قد حولت بالفعل ما يقارب 819 مليون دولار من البيتكوين.

وتحتفظ الحكومة حاليا بما يعادل 2.3 مليار دولار من البيتكوين، مما يشير إلى أن سوق العملات المشفرة قد يواجه المزيد من ضغوط البيع.

مصدر ثروة البيتكوين الألمانية يعود إلى موقع Movie2k.to، الذي كان يجمع المحتوى الإعلامي المقرصن مثل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة المتاحة على الإنترنت.

حيث كان الموقع يوفر للمستخدمين ميزة البحث وتوفير جميع الأفلام والمسلسات بجودات عالية.

في ذروة شعبيته، أصبح Movie2k.to واحدا من أكثر المواقع شعبية في ألمانيا، حتى تجاوز تويتر في شعبيته.

بعدها أُغلق الموقع في مايو 2013 بعد جهود مستمرة من استوديوهات الأفلام الكبرى.

في النهاية، صادرت السلطات الألمانية 50 ألف بيتكوين من أحد مشغلي الموقع المعروفين.

والأن قررت الحكومة البدء في تصفيات هذه العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

مالحركة التالية لسعر البيتكوين؟ وماهي العوامل التي قد تؤثر على مسار العملة؟

ما الذي ينتظر البيتكوين هذا الأسبوع؟