شركة “Metaplanet” اليابانية تزيد من مقتنياتها من البيتكوين بشراء 42 عملة بيتكوين إضافية

أعلنت شركة “Metaplanet Inc”، المعروفة بتقليدها لاستراتيجية “MicroStrategy”، عن إضافة جديدة لمقتنياتها من البيتكوين.

حيث قامت الشركة اليابانية المتداولة علنا بشراء 42 عملة بيتكوين إضافية، بما يعادل 400 مليون ين ياباني، أو 2,485,280 دولار.

وقد تم شراء البيتكوين بمتوسط سعر 9,419,300 ين، أو 58,534.36 دولار لكل عملة.

تعد شركة “Metaplanet” واحدة من الشركات الرائدة في تبني البيتكوين في السوق المالية اليابانية.

وبهذا الشراء الجديد، يرتفع إجمالي مخزونها من البيتكوين إلى 203.7 بيتكوين، تم اقتناؤها بتكلفة إجمالية قدرها 2.05 مليار ين، أو 12,743,107.50 دولار.

يشير هذا التراكم إلى استراتيجية الشراء بخصم للشركة، خاصة بعد انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 11.2% منذ آخر عملية شراء، مما وفر نقطة دخول مثالية.

وتعتبر هذه الخطوة تحقق رئيسي لقدرة البيتكوين على النمو، حيث تتبع Metaplanet نفس نهج MicroStrategy في تعزيز مقتنياتها من البيتكوين.

تلتزم Metaplanet بالاحتفاظ بالبيتكوين على المدى الطويل، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الارتفاعات المستقبلية في سعر هذا الأصل الرقمي.

وقد بدأت MicroStrategy بشراء البيتكوين منذ عام 2020، ولم تقم ببيع مخزونها إلا مرة واحدة فقط، مما يعكس التزام طويل الأمد بالاستثمار في البيتكوين.

في وقت كتابة هذا المقال، كان سعر البيتكوين يتداول عند 57 ألف دولار، بانخفاض بنسبة 1% خلال 24 ساعة الماضية.

ورغم أن مستقبل استثمارات MicroStrategy في البيتكوين يبقى غير واضح، فإن تحركات Metaplanet تسلط الضوء على ثقة الشركات الكبيرة في سوق الكريبتو.

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