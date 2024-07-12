مؤتمر “Blockchain Life 2024” في دبي يكشف عن أول المتحدثين ويعلن عن تخفيضات حصرية!

أعلن مؤتمر “Blockchain Life 2024″، أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال الويب 3 والعملات المشفرة والتعدين، اليوم عن المجموعة الأولى من المتحدثين المرموقين للدورة 13 من المؤتمر.
يجمع هذا الحدث أكثر من 10,000 من الشخصيات الأكثر تأثيرا من جميع أنحاء العالم في الفترة من 22-23 أكتوبر، حيث يعد بتقديم رؤى قوية حول كيفية تحقيق الأرباح خلال السوق الصاعدة الحالية.
من بين أول المتحدثين المعلنين لحد الساعة:
- باولو أردوينو – الرئيس التنفيذي لشركة Tether
- شينشي وانغ – المؤسس المشارك لمؤسسة Litecoin
- روبي يونغ – الرئيس التنفيذي لشركة Animoca Brands
- ساشا بلوتفينوف – مؤسس Notcoin
- إيوين تشين – الرئيس التنفيذي لشركة Trust Wallet
- سيرجي خيتروف – مؤسس Jets Capital وListing.Help
- سيباستيان بادولت – نائب رئيس Enterprise Ledger
- ألينا شمالكو – من مؤسسة TON
- مصطفى البسام – المؤسس المشارك لـCelestia Labs
- ساني أغاروال – المؤسس المشارك لـOsmosis Labs
- برتراند ليفي – نائب الرئيس الأول لشركة The Sandbox
- نعيم أسلم – المدير التنفيذي للاستثمار في Forbes
- راي تشان – الرئيس التنفيذي لشركة Memeland
صرح “سيرجي خيتروف”، مؤسس الحدث:
نحن متحمسون للإعلان عن هذه المجموعة الاستثنائية من المتحدثين في مؤتمر Blockchain Life 2024.
هؤلاء هم فقط أول المتحدثين، ولا يزال معظمهم غير مُعلن عنهم بعد.
يمكنني فقط القول الآن أن جميعهم عمالقة في هذا المجال.
ستكون رؤاهم وخبراتهم الحصرية ذات قيمة كبيرة للحاضرين للاستفادة من السوق الصاعدة الحالية.
تفاصيل المؤتمر:
من المقرر أن يُعقد مؤتمر “Blockchain Life 2024” في الفترة من 22-23 أكتوبر في الإمارات العربية المتحدة، دبي، في قاعة المهرجانات.
سيتضمن المنتدى مجموعة متنوعة من المناقشات العامة، وعروض رئيسية، بالإضافة إلى فرص للتواصل ومعرض ضخم للعملات المشفرة يضم أكثر من 200 جناح.
ميزة جديدة:
تتمثل الميزة الجديدة لهذا المنتدى في الترجمة الفورية للخطب إلى أكثر من 70 لغة من لغات العالم.
هذه الخدمة مجانية تماما ومشمولة بالفعل في تذكرة الدخول.
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