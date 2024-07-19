تحركات المحافظ الرقمية الكبيرة المتعلقة بالعملة الرقمية BANANA تثير حفيظة مجتمع الكريبتو!

أدى الاعلان عن إدراج العملة الرقمية البديلة الأخيرة (Banana) من قبل بينانس إلى تحركات غير متوقعة وبمبالغ معتبرة قام بها فريق مشروع Banana Gun (BANANA) وهو الأمر الذي أثار اهتمام كبير في سوق العملات المشفرة.

وفقا لمنصة تحليل معاملات البلوكشين “Lookonchain”، قام فريق مشروع Banana Gun (BANANA) بتحويل كبير من محفظة الخزينة الخاصة بهم في 19 يوليو.

حيث أرسلت المحفظة المسماة bananagun-treasury.eth، ما عدده 40,000 عملة BANANA بقيمة تقريبية 2.78 مليون دولار إلى بينانس.

جاء هذا التحويل مباشرة قبل إعلان بينانس عن إدراج العملة الرقمية BANANA في 20 يوليو.

ردود فعل السوق على المعاملات الكبيرة للعملة:

استجاب مجتمع العملات المشفرة بتحفظات وآراء متباينة إزاء هذا التحويل الكبير.

حيث عبر بعض المستثمرين عن مخاوفهم، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قد تكون استعدادا لبيع كبير بعد عملية الإدراج.

بينما يرى آخرون أن التحويل كان ضروريا لضمان السيولة اللازمة لإدراج بينانس القادم.

أظهر هذا التباين في الآراء المستويات المختلفة من الثقة والمضاربة الموجودة في سوق العملات المشفرة.

قبل التحويل مباشرة، شهدت عملة BANANA ارتفاع ملحوظ، حيث أظهرت بيانات CoinGecko زيادة بنسبة 30٪ خلال 24 ساعة الماضية.

تم تداول العملة عند حوالي 72.80 دولار لتعود وتتداول عند 68 دولار في وقت كتابة هذا المقال.

تثير هذه الحركات تساؤلات حول التأثير المحتمل على المدى القصير على سعر العملة، خاصة بالنظر إلى الطبيعة المضاربة لسوق العملات المشفرة وكذلك بالنظر للادراج على منصة بينانس والذي سيساهم أكثر في تذبذب سعر العملة.

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