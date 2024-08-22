عودة البيتكوين للارتفاع بعد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)

تشير حركة سعر البيتكوين إلى إمكانية تحقيق مكاسب قوية، خاصة مع ظهور علامات ضعف في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

وفقا لتحليل نشره المحلل المتخصص في العملات الرقمية “MikybullCrypto”، فإن البيتكوين قد يكون على أعتاب تحقيق أفضل أداء له، خاصة مع اقتراب مؤشر (DXY) من مستوى دعم حاسم.

وإذا ما تم كسر هذا الدعم، فقد يؤدي ذلك إلى انطلاقة قوية في سعر البيتكوين.

هذا ولطالما لعبت العلاقة بين سعر البيتكوين وأحداث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين دور محوري في تحديد أدائه على المدى الطويل.

تاريخيا، شهدت البيتكوين زيادات كبيرة في الأسعار بعد كل عملية الانقسام، حيث كانت تلك الزيادات تتبع فترات من الاستقرار النسبي.

وتشير التحليلات الحديثة إلى احتمال تكرار نمط مشابه بعد عام 2024.

يُظهر الرسم البياني المتوقع مسار تصاعدي للبيتكوين، حيث قد يصل بسعرها إلى 145,000 دولار أو أكثر.

وتُظهر الخطوط المنقطة الخضراء على الرسم البياني تأثير أحداث الانقسام السابقة على تحركات السعر، مما يعزز هذا التوجه.

تأثير مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على سعر البيتكوين:

يمثل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عنصر مهم يؤثر على سعر البيتكوين.

وتكشف التحليلات أن مؤشر (DXY) كان يتماسك ضمن نطاق معين خلال الدورات الصعودية السابقة للبيتكوين، خاصة في الفترات التي تتزامن مع أحداث الانقسام.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن المؤشر يقترب من منطقة دعم حرجة، ما قد يؤدي إلى تعزيز الزخم الصعودي للبيتكوين في حال كسره.

يسلط الجزء السفلي من الرسم البياني الضوء على تقلبات مؤشر الدولار، والذي يتراوح بين 80 و110.

تاريخيا، تزامن ضعف مؤشر الدولار مع ارتفاع سعر البيتكوين، مما يشير إلى أن الدورة القادمة قد تتبع نفس المسار.

بالنظر إلى المستقبل بعد الانقسام في عام 2024، يقدم المحلل “QuintenFrancois” تحليل يوضح الأداء المحتمل للبيتكوين.

ويستعرض الرسم البياني أسعار البيتكوين بعد أحداث الانقسام السابقة في 2012 و2016 و2020، ويقارنها مع المستويات المتوقعة في 2024.

في الدورات السابقة، بدأ سعر البيتكوين عادة في الارتفاع بعد حوالي 200 إلى 300 يوم من الانقسام.

ويشير التحليل الحالي إلى أن البيتكوين تقترب من نقطة حرجة، بعد مرور حوالي 60 إلى 100 يوم من الانقسام.

وإذا استمرت الأنماط التاريخية، فقد تكون البيتكوين على وشك تحقيق ارتفاع كبير آخر، يشبه التحركات القوية التي شهدتها في الدورات السابقة.

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