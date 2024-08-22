اختراق الصفحة الرسمية لشركة ماكدونالدز على انستغرام والترويج لعملة رقمية احتيالية

اُخترقت الصفحة الرسمية لشركة ماكدونالدز على انستغرام من قبل قراصنة، وذلك للترويج لعملية احتيال تعتمد على عملة مشفرة مزيفة ترتبط بشبكة سولانا.

قام القراصنة باستخدام الحساب المخترق للترويج لعملة رقمية وهمية تسمى “GRIMACE”، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بسرعة لتصل إلى 30 مليون دولار، لكنها انهارت بشكل حاد بعد اكتشاف أنها عملية احتيال.

وفي تطور آخر، تعرض حساب “غيوم هوين”، مدير السوق في ماكدونالدز، للاختراق أيضا، حيث استُخدم للإعلان عن تجربة ماكدونالدز على منصة سولانا.

ورغم حذف المنشورات الزائفة من وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن المتسللين تمكنوا من الحصول على حوالي 700 ألف دولار من عملات SOL الرقمية.

بحسب بيانات منصة Pump.fun، انخفضت القيمة السوقية للعملة المزيفة إلى مليون دولار فقط بعد الانهيار.

ومن الجدير بالذكر أن “Grimacecoin” تعود إلى شخصية “Grimace”، وهي شخصية خيالية ظهرت لأول مرة في السبعينيات وتم تجسيدها في السنوات الأخيرة عبر منتجات ماكدونالدز مثل “Grimace Shake” الذي حقق انتشار واسع على الإنترنت.

في وقت سابق، كانت ماكدونالدز قد أثارت الجدل عندما اقترحت، بنبرة مازحة، أن تقبل Tesla عملة “Grimacecoin” غير الموجودة، وذلك بعد أن طلب الملياردير إيلون ماسك من سلسلة الوجبات السريعة دعم عملته الرقمية المفضلة “Dogecoin”.

هذه الدعابة دفعت إلى إطلاق عملة “Grimacecoin” على شبكة بينانس Binance Smart Chain (BSC)، حيث شهدت العملة ارتفاع كبير في قيمتها قبل أن تنهار في النهاية.

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