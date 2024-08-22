صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تشهد اعتماد مؤسساتي غير مسبوق

في منشور حديث على منصة X، أشار “مات هوجان”، كبير مشرفي الاستثمار في شركة “Bitwise”، إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تحظى بقبول سريع بين المستثمرين المؤسسات، مؤكدا أنها أسرع صناديق استثمار متداولة نموا في التاريخ.

وأضاف “هوجان” أن هذه الصناديق تمكنت من جمع 17.5 مليار دولار من صافي التدفقات منذ إطلاقها في يناير، وهو ما يجعلها على وشك تحطيم الأرقام القياسية لصناديق الاستثمار المتداولة.

صرّح “هوجان” بأن هذه الصناديق تسير بخطى سريعة نحو تحطيم الرقم القياسي السابق الذي سجلته أسهم Nasdaq-100 QQQ، والتي جمعت 5 مليار دولار في عامها الأول.

وأكد أن الفرق كبير جدا لصالح صناديق البيتكوين.

هذا وعلى الرغم من أن بعض النقاد يزعمون أن مستثمري التجزئة هم القوة الرئيسية خلف هذه الصناديق، إلا أن “هوجان” أكد أن المستثمرين المؤسسات يشكلون جزء كبير من هذا النجاح، حيث أظهرت تقارير 13F أن المؤسسات تملك 21% من أصول صناديق الاستثمار المتداولة الحالية تحت الإدارة.

وأوضح أن هذه الصناديق تقود التحول نحو التبني المؤسساتي من حيث عدد المالكين وحجم الأصول المُدارة، مقارنة بصناديق أخرى سريعة النمو.

أشار “هوجان” إلى أن صناديق التحوط تُظهر اهتمام متزايد بهذه الصناديق، مما يعزز من قيمة البيتكوين في أعين المؤسسات.

في تقرير حديث، كشف “سام بيكر”، محلل الأبحاث في شركة “River Investment”، أن 60% من أكبر 25 صندوق تحوط أمريكي يمتلكون حاليا حصص في صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة.

كما أشار “بيكر” إلى أن أيا من هذه الصناديق لم تقم ببيع أي من أصولها خلال الربع الثاني من العام، مما يشير إلى ثقة مستمرة في أداء البيتكوين.

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