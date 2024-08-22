عملية احتيال تؤدي إلى خسارة ما يقرب من 55.4 مليون دولار من العملة الرقمية المستقرة DAI

في يوم الثلاثاء الماضي، تعرض أحد كبار حاملي العملات المشفرة لعملية احتيال أدت إلى خسارته ما يقرب من 55.4 مليون دولار من عملة DAI المستقرة، نتيجة هجوم تصيد احتيالي.

وفقا لتقرير صادر عن شركة أمن البلوكشين “CertiK”، يُعتقد أن الجهة المهاجمة استخدمت أداة تصيد معروفة باسم “Inferno Drainer”.

التفاصيل:

تم الكشف عن هذا الهجوم أولا بواسطة المحقق “ZachXBT” في منشور على التيليغرام، قبل أن تؤكد “CertiK” صحة الحادث.

جدير بالذكر أن “Inferno Drainer” تعد واحدة من أكثر أدوات التصيد الاحتيالي شهرة، حيث تقوم بخداع الضحايا عن طريق محاكاة مواقع إلكترونية شرعية أو رسائل بريد إلكتروني تبدو وكأنها واردة من منصات تداول العملات المشفرة أو بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مما يؤدي في النهاية إلى اختراق المعلومات الحساسة.

الهجوم استهدف تحديدا خزانة “Maker Vault”، وهي منصة دين مضمونة تتيح للمستخدمين اقتراض عملة DAI المرتبطة بالدولار عن طريق تقديم ضمانات. وذكرت شركة “CertiK” أن المهاجم استغل ثغرة للوصول إلى خزانة الحوت من خلال الحساب الذي تم اختراقه.

بمجرد اختراق الحساب، قام المهاجم بنقل ملكية العقد الذكي DSProxy #166,776، الذي يتيح للمستخدمين تنفيذ عدة عمليات ضمن معاملة واحدة، إلى عنوان جديد يخضع لسيطرته.

بعد أن استولى السارق على حوالي 56 مليون دولار من DAI، قام بتغيير عنوان مالك العقد إلى محفظته، مما أدى إلى استنزاف أموال الضحية بالكامل.

يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الحوادث الأمنية البارزة التي استهدفت قطاع العملات المشفرة مؤخرا.

في وقت سابق من الأسبوع ذاته، أبلغ المحقق “ZachXBT” عن عملية اختراق أخرى نتج عنها سرقة 4064 بيتكوين (BTC)، والتي تقدر قيمتها بحوالي 238 مليون دولار.

تم نقل هذا المبلغ الكبير من البيتكوين بسرعة عبر منصات متعددة، بما في ذلك

“THORChain” و “KuCoin” و “ChangeNow” و”Avalanche Bridge”، وهو ما زاد من صعوبة تتبع الأموال واستعادتها.

على الرغم من أن تفاصيل الطريقة المستخدمة في عملية السرقة لا تزال غير واضحة تماما، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن الجمع بين التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية واستغلال نقاط الضعف في المحافظ الرقمية قد يكون السبب الرئيسي.

وفقا لتقرير “CertiK”، شهد شهر يوليو وحده خسائر تفوق 270 مليون دولار نتيجة عمليات الاختراق والاحتيال المتعددة في مشاريع الويب 3.

ويعتبر هذا الرقم ثاني أعلى خسارة شهرية في عام 2024.

وللعلم من بين هذه الأموال المسروقة، تم استعادة 7.8 مليون دولار فقط.

اقرأ أيضا:

اختراق الصفحة الرسمية لشركة ماكدونالدز على انستغرام والترويج لعملة رقمية احتيالية

صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تشهد اعتماد مؤسساتي غير مسبوق

