مؤتمر TOKEN2049: الحدث الأكبر في عالم الويب 3 والبلوكشين يستعد لاستقبال 20,000 مشارك وأكثر من 500 فعالية جانبية

تستعد سنغافورة لاستضافة الحدث الأكبر في عالم العملات الرقمية وتقنية البلوكشين، حيث ينطلق TOKEN2049 بفعالياته المميزة لعام 2024 ليحطم جميع الأرقام القياسية.

هذا الحدث الذي يعتبر الأبرز عالميا في مجاله، سيحتل مدينة سنغافورة بأكملها، بما في ذلك منطقة Marina Bay Sands، ليقدم تجربة فريدة ومميزة لا مثيل لها.

للعلم: TOKEN2049 هو سلسلة من الأحداث العالمية في مجال الويب 3 والبلوكشين تُنظم بشكل نصف سنوي في سنغافورة ودبي، حيث يتواصل صانعو القرار في نظام العملات الرقمية العالمي لتبادل الأفكار والتواصل وتشكيل مستقبل الصناعة.

قائمة المتحدثين البارزين:

سيشهد هذا الحدث مشاركة شخصيات رائدة في الصناعة مثل “ريتشارد تينج”، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، و”أناتولي ياكوفينكو”، مؤسس سولانا، ورائد الأعمال الشهير “بالاجي سرينيفاسان”، بالإضافة إلى المبلغ الشهير “إدوارد سنودن”، ورئيس قسم المعلومات في “Maelstrom” “آرثر هايز”، و”إيماد موستاقي” مؤسس Schelling AI، والعديد من القادة والمؤثرين الآخرين.

TOKEN2049: تجمع عالمي في سنغافورة

من المقرر أن يُعقد الحدث من 18 إلى 19 سبتمبر 2024 في “Marina Bay Sands”، قبيل انطلاق سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في سنغافورة.

سيجمع الحدث 20,000 مشارك من أكثر من 150 دولة، ليكون منصة تواصل وتبادل للأفكار بين قادة الصناعة ورواد الفكر العالميين.

بعد النجاح الكبير الذي حققه الحدث في عام 2023، سيعود TOKEN2049 هذا العام بجدول مزدحم يشمل أكثر من 500 فعالية جانبية تُقام في جميع أنحاء سنغافورة خلال الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر.

ومن المتوقع أن تشهد تذاكر الحدث ارتفاعا في الأسعار نظرا للطلب الكبير، مع بيع 90% من مساحات العرض بالفعل.

تجربة فريدة تجمع بين التكنولوجيا والترفيه:

سيعيش المشاركون في TOKEN2049 تجربة غامرة تجمع بين أحدث تقنيات الويب 3 وأجواء ترفيهية مميزة على مدى أربعة طوابق في مكان المؤتمر.

ستشمل الفعاليات مناطق تفاعلية للواقع الافتراضي وتجارب فنية بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنشطة رياضية متنوعة مثل تسلق الصخور الداخلية، وبادل بمستوى تنافسي، وكرة القدم داخل القفص، وفنون الدفاع عن النفس المختلطة.

سيقدم TOKEN2049 بيئة فريدة تجمع بين التعلم والترفيه.

كما ستشهد النسخة الجديدة من TOKEN2049 إطلاق مسابقة للشركات الناشئة، حيث ستتاح الفرصة لمئات المشاريع الجديدة في مجال الويب 3 لتقديم أفكارها والظهور على الساحة العالمية.

سيتم اختيار 10 مشاريع مبتكرة فقط لتقديم عروضها لأول مرة أمام الجمهور العالمي.

بالنسبة لرعاة الحدث سيشمل الرعاة الرئيسيون للحدث شركات رائدة مثل OKX، شركة تداول العملات الرقمية وتقنيات Web3، وBingX، الشريك الرسمي لنادي تشيلسي، وTRON DAO، وDWF Labs، وBitget، وBullish.

للمزيد من المعلومات والتحديثات المستمرة حول TOKEN2049 Singapore، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: TOKEN2049 Singapore