عودة الحركة والنشاط لمحفظة بيتكوين قديمة كانت خاملة لأكثر من 11 عام: التفاصيل هنا

تم تنشيط محفظة بيتكوين قديمة كانت خاملة لأكثر من 11 عام، مسجلة أرباح هائلة بنسبة 32,087%.

وفقا لبيانات ومعلومات البلوكشين، تمت إعادة تنشيط هذه المحفظة التي تحتوي على 54 بيتكوين، والتي كانت قيمتها في عام 2013 تقدر بحوالي 10,174 دولار.

اليوم، ارتفعت قيمة تلك البيتكوين إلى 3,274,741 دولار.

أثار هذا التنشيط المفاجئ للمحفظة العديد من التساؤلات والتكهنات حول الدوافع وراءه، خاصة بعد فترة طويلة من السكون.

لا تزال الأسباب والتوقيت غير معروفة، مما يضفي على هذه القصة طابع الغموض والإثارة.

عادة ما يُعتقد أن المحافظ الخاملة تعود إلى متبنين مبكرين أو عمال تعدين بيتكوين من المرحلة الأولى.

ومع ذلك، تبقى هوية صاحب المحفظة غير معلومة، لكن هذا التنشيط المفاجئ فتح الباب أمام تكهنات متنوعة.

من المحتمل أن يكون المالك أحد المتبنين الأوائل الذين قرروا الاستفادة من المكاسب الهائلة، أو ربما تم اكتشاف المحفظة مؤخرا بعد نسيانها لسنوات.

وهناك احتمال آخر أن يكون المالك قد قرر تحويل الأموال إلى محفظة أكثر أمان.

في وقت كتابة هذا المقال، كان سعر البيتكوين يحوم حول 61,800 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 2٪ خلال 24 ساعة الماضية.

يشهد السوق حاليا حالة من الترقب، حيث ينتظر المستثمرون تصريحات “جيروم باول”، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في جاكسون هول.

من المتوقع أن يقدم “باول” تفاصيل جديدة حول خطط البنك المركزي الأمريكي بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

وقد أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو إلى أن الغالبية العظمى من المسؤولين يرون أن الظروف الحالية قد تستدعي تخفيف السياسة النقدية في الاجتماع المقبل إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التماشي مع التوقعات.

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