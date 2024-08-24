روسيا تعلن عن إطلاق منصات لتداول العملات المشفرة وعملات مستقرة مرتبطة باليوان الصيني

تعتزم روسيا إنشاء منصتين لتداول العملات المشفرة كجزء من استراتيجيتها لمواجهة العقوبات الأمريكية التي تقيد وصولها إلى الأنظمة المالية العالمية.

سيتم إنشاء هذه المنصتين في مدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ.

وسيتم ربط العملات المستقرة الجديدة باليوان الصيني، مما يساهم في حماية التجارة الدولية، لا سيما بين دول مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

لتجنب تقلبات قيمة العملة المستقرة، سيتم دعمها بنسبة 1:1 باليوان الصيني.

التوجه الروسي نحو الأصول الرقمية:

يمثل إعلان روسيا عن إنشاء هذه المنصات خطوة جوهرية نحو تطوير عملاتها المشفرة.

من المتوقع أن يتم استخدام منصة “سانت بطرسبرغ” لدعم الأنشطة الاقتصادية الخارجية، بينما قد تُنشأ منصة موسكو في البورصة الحالية أو عبر كيان جديد يتم إطلاقه في إطار تجريبي.

الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو إنشاء واستخدام العملات المستقرة.

تمثل هذه العملات الرقمية أداة مالية مرتبطة عادة بسعر الصرف الوطني للحفاظ على استقرار قيمتها.

تفكر روسيا في ربط عملتها الرقمية المستقرة باليوان الصيني وربما بسلة من عملات دول البريكس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي داخل المجموعة.

ومع ذلك، فإن دمج العملات المستقرة في نظام البلوكشين الروسي يواجه تحديات كبيرة.

أشار “أوليج أوجينكو”، الرئيس التنفيذي لشركة “BitRiver”، إلى الصعوبات التي تواجه تشغيل العملات المستقرة بنفس كفاءة العملات التقليدية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في تبنيها داخل روسيا.

هذا ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه المنصات على مراحل.

في البداية، سيكون الوصول مقتصرا على المصدرين والمستوردين الرئيسيين، المعروفين باسم الشركات الكبرى.

وفقا لما ذكره “ميخائيل أوسبنسكي”، عضو مجلس الخبراء المعني بقوانين العملات المشفرة في مجلس الدوما، قد يكون من الصعب على الشركات الصغيرة والمستخدمين الأفراد الوصول إلى هذه المنصات في المراحل الأولى.

يمكن أن يسهم إطلاق عملة مستقرة مرتبطة باليوان في مساعدة روسيا على تجاوز العقوبات الأمريكية وتقليل اعتمادها على الدولار.

سيؤدي هذا النظام المالي الجديد إلى تعزيز دور اليوان والروبل كعملات رئيسية في تجارة البريكس، مما قد يؤثر على النظام المالي العالمي، حيث قد تسعى دول أخرى إلى تبني اليوان في تسوياتها التجارية.

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