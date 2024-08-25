منصة Bitget تطلق طبقة الأمان “P2P Shield” لضمان السلامة وتخفيف خسائر المستخدمين

أعلنت منصة Bitget بيتجيت الرائدة في تبادل العملات الرقمية عن إطلاق أحدث ابتكاراتها الأمنية، وهي طبقة الأمان الجديدة P2P Shield، والتي تهدف إلى تعزيز الأمان داخل تداولاتها من نظير إلى نظير (P2P).

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المنصة لبناء الثقة والموثوقية لدى المستخدمين، وحمايتهم من الأنشطة الاحتيالية التي يمكن أن تحدث في معاملات P2P.

يقدم برنامج “Bitget P2P Shield” حماية مالية للمستخدمين الذين يتعرضون للاحتيال في التسويات بين الأفراد.

في هذه الحالات، يضمن البرنامج تعويض المستخدمين لتخفيف الخسائر المتعلقة بشكل مباشر بعمليات المنصة.

تهدف هذا الميزة إلى بناء ثقة أكبر بين المستخدمين، مما يضمن تجربة تداول أكثر أمان واطمئنان.

تعتبر “P2P Shield” إضافة جديدة إلى طبقة الأمان الخاصة بمنصة “Bitget”، والتي تتضمن أيضا صندوق حماية بقيمة 300 مليون دولار وضمانات شفافة للاحتياطي.

ويبرز إطلاق Bitget P2P Shield تركيز المنصة على إنشاء بيئة أكثر أمان للتداول من نظير إلى نظير.

من خلال معالجة المخاطر المحتملة، تهدف Bitget إلى تعزيز مكانتها كطرف موثوق في سوق العملات الرقمية.

وللوقاية من عمليات الاحتيال في تداول P2P، من المهم أن يتحقق المستخدمون من إيداع المدفوعات قبل الإفراج عن العملات الرقمية، والتأكد من تحديد المدفوعات كعمليات مكتملة.

هذا وينبغي على المتداولين تجنب إلغاء الطلبات بعد الدفع والامتناع عن مشاركة التفاصيل الشخصية أثناء التداولات.

يجب عدم الوثوق بالتواصل غير الموثق ويجب على المستخدمين التحقق من تطابق اسم المرسل مع تفاصيل KYC، والقيام بالتداول داخل المنصة فقط للبقاء آمنين.

من الضروري ملاحظة أن برنامج Shield يغطي فقط المشكلات المتعلقة بالمنصة.

وينصح المستخدمون بالبقاء حذرين واتخاذ الاحتياطات اللازمة، حيث إن الخسائر الناتجة عن أخطاء المستخدمين، مثل عدم التحقق من المدفوعات أو التداول مع أطراف غير موثوقة، ليست مشمولة بالتغطية.

كقناة رئيسية لتحويل العملات الورقية إلى العملات الرقمية، تدعم منصة Bitget P2P الآن ما يقرب من 70 عملة ورقية بما في ذلك اليورو (EUR) والنايرا النيجيري (NGN) والريال البرازيلي (BRL). ولتسهيل الدفع، أضافت المنصة أكثر من 30 طريقة دفع مثل Volet.com (المعروفة سابقا باسم Advcash) وRevolut والتحويل البنكي.

للحصول على مزيد من المعلومات حول P2P Shield، يرجى زيارة الإعلان الرسمي من هنا.

منصة Bitget:

تأسست Bitget في عام 2018، وهي واحدة من الشركات الرائدة عالميا في تبادل العملات الرقمية وحلول الويب 3.

تخدم المنصة أكثر من 25 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة ومنطقة، وتلتزم بمساعدة المستخدمين على التداول بذكاء من خلال ميزة التداول النسخي الرائد وحلول التداول الأخرى.

كانت تُعرف سابقا باسم BitKeep، وهي محفظة متعددة السلاسل تقدم مجموعة متنوعة من الحلول المتكاملة للويب 3، بما في ذلك وظائف المحفظة والمبادلة وسوق NFT ومتصفح التطبيقات اللامركزية وغير ذلك.

تلهم Bitget الأفراد لتبني العملات الرقمية من خلال تعاونها مع شركاء موثوقين، بما في ذلك الأسطورة الأرجنتينية لكرة القدم ليونيل ميسي.

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