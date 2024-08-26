شركة “MicroStrategy” الداعمة للبيتكوين تتفوق على “Nvidia” وتحقق مكاسب معتبرة

قام “مايكل سيلور”، المؤسس المشارك لشركة “MicroStrategy”، مؤخرا بمقارنة أداء شركته مع بعض الشركات البارزة الأخرى منذ أغسطس 2020 عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكما هو متوقع، تصدرت “MicroStrategy” القائمة بمكاسب كبيرة بلغت 1113%.

بالمقارنة، جاءت شركة “Nvidia” في المرتبة الثانية بمكاسب قدرها 1059%، على الرغم من استفادتها الكبيرة من الازدهار في مجال الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن شركة “Nvidia” تفوقت على “مايكروسوفت” في يونيو لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم، حيث تعتمد العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي عليها، بما في ذلك “ChatGPT”.

في المرتبة الثالثة، جاءت “Arista Networks”، وهي شركة متخصصة في شبكات الكمبيوتر مقرها سانتا كلارا، محققة نمو بنسبة 539%، بفضل الاهتمام المتزايد بسوق أجهزة الذكاء الاصطناعي.

أعلنت الشركة عن شراكة مع “Nvidia” في وقت سابق من هذا العام، مما عزز من أدائها.

هذا وكشفت شركة “Cantor Fitzgerald”، وهي شركة خدمات مالية أمريكية عملاقة، مؤخرا عن هدف سعري متفائل لسهم “MicroStrategy” عند 194 دولار.

ويعد سهم الشركة بمثابة استثمار ذا رافعة مالية في البيتكوين، على عكس صناديق ETF البيتكوين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات على صندوق جديد مرتبط بشركة “MicroStrategy”.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح سهم MicroStrategy (MSTR) جزء من مؤشر MSCI العالمي للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم هذا العام.

ومع ذلك، لم يتم بعد إدراج الشركة في مؤشر S&P 500 الذي يُعتبر هدف مرموق للكثير من الشركات.

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