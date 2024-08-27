شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات إجمالية بلغت 202.6 مليون دولار يوم الاثنين 26 أغسطس، وفقا للبيانات الأولية من “Farside Investors”.
وهذا يعد ثاني أكبر تدفق يومي لهذا الشهر والثامن على التوالي من التدفقات الإيجابية لصناديق الاستثمار هذه، رغم عدم تحرك سعر البيتكوين نحو الأعلى.
يبقى صندوق “بلاك روك” (IBIT) في الصدارة، حيث حقق أكبر تدفق يومي له منذ 22 يوليو بتدفقات بلغت 224 مليون دولار.
كما شهدت صناديق “فرانكلين” (EZBC) و”ويسدوم تري” (BTCW) تدفقات صافية بلغت 5.5 مليون دولار و5.1 مليون دولار على التوالي.
في المقابل، سجلت صناديق الاستثمار التابعة لشركات “Fidelity” و”Bitwise” و”VanEck” تدفقات صافية مجمعة بلغت 32 مليون دولار.
في حين لم تسجل صناديق Grayscale، GBTC وBTC، أي تدفقات صافية في ذلك اليوم.
جاءت هذه التدفقات القوية تزامنا مع ارتفاع بنسبة 6.5٪ في سعر البيتكوين، حيث وصلت الأسعار إلى 65150 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الاثنين قبل أن تبدأ في التراجع في وقت لاحق.
وعلى الصعيد المؤسساتي، سجلت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية العالمية تدفقات أسبوعية إيجابية بلغت 533 مليون دولار، وفقا لتقارير “CoinShares”.
في المقابل، لا تزال صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم الفورية تعاني من تدفقات خارجة.
حيث شهدت هذه الصناديق يومها الثامن على التوالي من التدفقات الخارجة، حيث تم تسجيل خروج حوالي 13.2 مليون دولار، معظمها من صندوق الايثيريوم التابع لشركة “Grayscale”.
كما سجلت “فيديليتي” و”فرانكلين” تدفقات خارجية طفيفة، بينما لم تشهد بقية الصناديق أي تغيير في التدفقات.
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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع التدفقات الواردة تجاه صناديق ETF البيتكوين وخروجها من صناديق ETF الايثيريوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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