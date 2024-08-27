هيمنة البيتكوين تستهدف مستويات قياسية جديدة لم تسجل منذ سنوات

وفقا لبيانات “TradingView”، ارتفعت هيمنة البيتكوين في السوق لتتجاوز 57%، حيث بلغت ذروتها عند 57.6% في 25 أغسطس، مقتربة من تسجيل مستوى قياسي جديد لعام 2024.

في وقت سابق من هذا الشهر، وصلت هيمنة البيتكوين إلى 57.7%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2021.

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يتوقع “تور ديميستر” محلل العملات المشفرة انهيار زوج ETH/BTC إلى 0.03 BTC.

وقد ارتفعت هيمنة البيتكوين بنسبة 11% منذ بداية العام، مع عدم وجود بوادر لموسم العملات الرقمية البديلة في الأفق.

في مارس، بلغت البيتكوين ذروتها الحالية، لكنها تراجعت قليلا عن بعض المكاسب منذ ذلك الحين.

هذا واستفادت البيتكوين من الإطلاق الناجح لعدة صناديق استثمار متداولة، مما أعاد الاهتمام بالبيتكوين في يناير.

وفي الوقت نفسه، عادت البيتكوين إلى منطقة “الجشع” بعد تعافيها السريع من الانهيار الذي حدث في وقت سابق من هذا الشهر.

يُظهر مؤشر الخوف والجشع 55 نقطة من أصل 100 اعتبارا من 26 أغسطس.

وللمقارنة، كانت العملة المشفرة في منطقة “الجشع الشديد” قبل بضعة أسابيع.

خلال الأسبوع الماضي، جذبت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 506 مليون دولار، حيث شكلت IBIT التابعة لشركة BlackRock الجزء الأكبر من هذه التدفقات بقيمة 318 مليون دولار.

وتبلغ القيمة الصافية لهذه المنتجات الآن 58.4 مليار دولار.

من المتوقع أن تشهد البيتكوين تقلبات متزايدة هذا الأسبوع بسبب صدور بيانات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر PCE الأساسي لشهر يوليو.

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