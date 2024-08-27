السلطات التايلندية تداهم منشأة تعدين بيتكوين غير قانونية

داهمت السلطات التايلاندية مؤخرا منزلا تديره شركة متورطة في عمليات تعدين البيتكوين بشكل غير قانوني.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة “South China Morning Post”، تسببت أنشطة التعدين غير القانونية في المنطقة في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي لأكثر من شهر.

عمليات تعدين البيتكوين بشكل غير قانوني:

تُعتمد البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة، على آلية إثبات العمل (PoW) لإضافة المعاملات إلى شبكة البلوكشين من خلال عملية التعدين.

يقوم المعدنون باستخدام أجهزة التعدين ومعدات متخصصة لأداء هذه المهمة، مما يمكنهم من الحصول على مكافآت على شكل بيتكوين.

لكن هذه العملية تستهلك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية وتولد حرارة كبيرة.

تعتبر الحكومة التايلاندية تعدين البيتكوين نشاطا صناعيا، مما يتطلب من المعدنين دفع الضرائب اللازمة.

قاد “جامنونج تشانونج” الضابط المسؤول عن الأمن في المنطقة، حملة مداهمة للمنزل بمشاركة الشرطة ومسؤولين من هيئة الكهرباء الإقليمية (PEA).

عند المحاولة الأولى للوصول إلى المنزل، تم اعتراضهم من قبل أحد الحراس.

بعد الحصول على مذكرة تفتيش، عادت السلطات لتجد أن معظم معدات التعدين قد تم نقلها.

كشفت التحقيقات أن الشركة التي لم يتم الكشف عن اسمها كانت قد استأجرت المنزل لمدة أربعة أشهر تقريبا، وبدأت انقطاعات التيار الكهربائي في يوليو عندما تم تركيب معدات التعدين بشكل كامل.

وأشار “تشانونج” إلى أن الشركة تمكنت من التهرب من دفع الضرائب المطلوبة، وقال:

لقد وجدنا منصات تعدين البيتكوين، مما يشير إلى أن هذا المنزل كان يستخدم لتشغيل آلات تعدين واستهلاك الكهرباء دون دفع الثمن الكامل.

وأضاف “تشانونج” أنه لم يتم القبض على أي شخص خلال المداهمة.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تعد هذه المرة الرابعة التي تقوم فيها السلطات التايلاندية بمداهمة منشأة تعدين بيتكوين غير قانونية في نفس المنطقة، وفقا لتقرير صحيفة “South China Morning Post”.

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