الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس يتوقع ازدهار الدفع بالعملات المشفرة مستقبلا

صرح “براين أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، بأنه يثق بأن مدفوعات العملات المشفرة ستشهد نمو كبير خلال هذا العقد.

وصرّح “أرمسترونغ” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا:

من المثير للسخرية أنني كنت أعتقد في البداية أن المدفوعات ستكون أول تطبيق رئيسي للعملات المشفرة، لكن تبين أن التداول كان المجال الأكثر نجاحا في العشر سنوات الأولى.

وأضاف أن الزيادة في حجم العملات المستقرة تشير إلى تبني أوسع للعملات المشفرة في صناعة الدفع الالكتروني.

إلى جانب العملات المستقرة، هناك تطورات أخرى مثل أسماء العناوين القابلة للقراءة البشرية وعمليات الدفع المبسطة، والتي قد تسهم في جعل مدفوعات العملات المشفرة أكثر انتشارا.

هذا وشارك “أرمسترونغ” عبر شبكة التواصل الاجتماعي X أول إعلان وظيفي لشركة كوين بيس، والذي يعود تاريخه إلى مارس 2012، ونُشر على موقع Y Combinator.

في ذلك الوقت، روج الإعلان لتقنية ناشئة قادرة على تغيير العالم، مشيرا إلى أن العملات الرقمية مثل البيتكوين يمكن أن تحدث ثورة في مجال الدفع الرقمي.

وكان “أرمسترونغ” يبحث عن شريك مؤسس يشاركه رؤيته لإنشاء باي بال للبيتكوين، وهو نظام قادر على تخفيض رسوم المعاملات بشكل كبير.

وأوضح “أرمسترونغ” أن الشريك المثالي يجب أن يكون متعمق في المجال التقني، ويجب أن يكون لديه شغف بالمجال، ويتمتع بأخلاقيات عمل استثنائية.

وأكد أنه في تلك المرحلة المبكرة من تأسيس الشركة، لم يكن هناك مكان لأصحاب الأفكار فقط، بل كان لابد أن يكون المؤسس مشاركا فعليا في البناء التقني.

كما توقع “أرمسترونغ” أن تشهد العملات المشفرة اعتماد كبير في البلدان النامية، حيث لا توجد عملات مستقرة، رغم أن التكنولوجيا كانت حينها ما زالت معقدة ومربكة للغاية بالنسبة للمستخدمين العاديين.

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