سوق الكريبتو يتكبد خسائر بقيمة 130 مليار دولار مع تراجع سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له في 9 أيام

شهدت عملة البيتكوين تراجع ملحوظ خلال 24 ساعة الماضية، حيث انخفض سعر العملة إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، مسجلا سعر 58,100 دولار في وقت سابق اليوم.

لم تكن العملات الرقمية البديلة في وضع أفضل، إذ تراجعت عملة الايثيريوم بنسبة 8%، وسولانا (SOL) بنسبة 7%، وعملة الدوجكوين (DOGE) بنسبة 6%.

هبوط حاد في قيمة البيتكوين:

كانت العملة الرقمية الرائدة قد شهدت نهاية إيجابية لأسبوع العمل السابق، الذي تميز ببطء نسبي حتى يوم الجمعة، حيث أدت التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة، بما في ذلك وعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة ودعم “روبرت كينيدي” لـ “دونالد ترامب”، إلى ارتفاع قيمتها بأكثر من أربعة آلاف دولار خلال أقل من 24 ساعة.

وصلت البيتكوين إلى ذروتها عند ما يقارب 65,000 دولار يوم السبت.

ورغم تراجع طفيف يوم الأحد، عادت لتجاوز حاجز 65,000 دولار لفترة قصيرة صباح الاثنين، محققة أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع.

إلا أن هذا التقدم توقف سريعا، وبدأت عملة البيتكوين تفقد قوتها، حيث تراجعت إلى حوالي 63,000 دولار بحلول الأمس.

في غضون 12 ساعة، سيطر الدببة على السوق، مما دفع العملة إلى أدنى مستوى لها في 9 أيام عند 58,100 دولار (على منصة Bitstamp)، مما تسبب في تصفية ما يزيد عن 320 مليون دولار، وترك المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة في حيرة من أمرهم.

وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر وتداولها حاليا بسعر أعلى، لا تزال البيتكوين منخفضة بنسبة 5.5% خلال اليوم، مع تراجع قيمتها السوقية إلى 1.170 تريليون دولار

هذا ولم تكن العملات البديلة بمنأى عن هذا التراجع.

حيث انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 8% ليصل إلى أقل من 2,500 دولار.

تراجع سعر سولانا (SOL) إلى 145 دولار بعد هبوط يومي بنسبة 7%.

كما سجلت عملات أخرى مثل AVAX وSHIB وDOGE وBCH وUNI وNEAR خسائر مشابهة.

وكما كان متوقعا، كانت العملات الرقمية الأكثر تقلبا هي الأكثر تأثرا.

تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات الرقمية المشفرة إلى 2.20 تريليون دولار، مما يشير إلى انخفاض قدره 130 مليار دولار منذ الأمس، وأكثر من 200 مليار دولار منذ يوم الاثنين.

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