الرئيس التنفيذي لشركة Gate.io يعلن عن خطط للتوسع في السوق اليابانية خلال مؤتمر WebX

في 28 أغسطس، ألقى “لين هان”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gate.io، خطاب في مؤتمر WebX، الذي يُعد واحد من أبرز الفعاليات في مجال الويب 3، وقد تحدث فيه إلى جانب “ماكوتو آوكي” مؤسس WebX.

يُنظم هذا المؤتمر بواسطة شركة CoinPost، التي تدير أكبر منصة إعلامية في اليابان مخصصة لتقنيات الويب 3، ويقام تحت إشراف جمعية WebX التنفيذية.

انعقد هذا الحدث في “ذا برينس بارك تاور طوكيو” على مدار يومي 28 و29 أغسطس 2024.

في حديثه خلال الجلسة، كشف “هان” عن خطط شركته للتوسع في السوق اليابانية، بما في ذلك تقديم طلبات للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في هذا السوق.

وعلق قائلا:

قلة من الدول توفر إطار تنظيمي واضح وحماية قوية للمستخدمين مثل اليابان.

وأكد أن الشركة تولي أهمية قصوى للأمان، مشيرا إلى الحادثة الشهيرة التي تعرضت لها منصة FTX سابقا، حيث تم اختلاس أصول العملاء، وأوضح أن Gate.io تتبع بدقة القواعد التنظيمية لضمان الإدارة السليمة للأصول باستخدام تقنيات مثل المحافظ الباردة.

وتحدث “هان” أيضا عن التحديات التي تواجه الدخول إلى السوق اليابانية، مشيرا إلى انسحاب منصات مثل كوين بيس وKraken سابقا من هذا السوق.

ورغم هذه التحديات، شدد “هان” على أن “Gate.io”، بمنصتها العالمية وخدماتها المتنوعة التي تشمل مجموعة واسعة من العملات الرقمية، تعتزم تمييز نفسها من خلال توفير أعلى مستويات الأمان والتنوع في السوق.

وفي سياق حديثه، قدم “هان” بعض البيانات المتعلقة بصناعة العملات المشفرة من خلال أبحاث قامت بها “Gate.io”.

وأشار إلى أن اليابان تتمتع بإطار تنظيمي صارم، مما يعزز حماية المستخدمين، على عكس العديد من الأسواق العالمية الأخرى التي تفتقر إلى هذه الرقابة الصارمة. وأكد أن “Gate.io” ملتزمة بالامتثال للقوانين اليابانية كجزء من استراتيجيتها لدخول السوق.

تأسست “Gate.io” في عام 2013 وتُعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم، حيث تقدم خدمات التداول لأكثر من 2,500 عملة رقمية، بالإضافة إلى خدمات مثل التداول الدائم للعقود الآجلة، وتداول NFT، وإصدار بطاقات الخصم.

وبلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من 17 مليون مستخدم حتى أغسطس 2024.

في يوليو الماضي، أعلنت “Gate.io” عن إيقاف خدماتها الموجهة للسوق اليابانية، وأكدت حينها على دعم انتقال المستخدمين إلى منصات متوافقة مع التنظيمات اليابانية.

ومن خلال تصريحات الرئيس التنفيذي الأخيرة، يتضح أن الشركة تمضي قدما في تأسيس منصة تداول متوافقة مع القوانين اليابانية

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