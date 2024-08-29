شركة "MicroStrategy" تقوم بأحدث شراء للبيتكوين: التفاصيل هنا

تُعتبر “MicroStrategy” واحدة من أبرز المستثمرين المؤسسات في البيتكوين، ولكن حتى للمستثمرين المحترفين، قد يكون معرفة التوقيت المناسب صعب، لكن بالنسبة لشركة “MicroStrategy” فإنها لا تهتم كثيرا بالتوقيت وهو ما يتضح من عملية الشراء الأخيرة التي قامت بها الشركة.

في أغسطس 2024، استحوذت “MicroStrategy” على 8169 بيتكوين بمتوسط ​​سعر 67,455 دولار لكل عملة، مما أدى حاليا إلى خسارة تقدر بحوالي 1.3 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 11.61% في القيمة.

على الرغم من أن حيازات “MicroStrategy” من البيتكوين كانت تحقق أرباح ملحوظة على المدى الطويل، إلا أن الأداء الضعيف للبيتكوين يلفت الانتباه لعملية الشراء الأخيرة التي قامت بها الشركة.

تاريخيا، حققت الشركة عائد إجمالي يقدر بحوالي 61.45% أو 5.1 مليار دولار من خلال تجميع أكثر من 811,000 بيتكوين.

ومع ذلك، فإن هذه الخسارة الأخيرة تبرز التقلبات والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في البيتكوين، حتى بالنسبة للمؤسسات التي تتمتع بآفاق استثمارية طويلة الأجل.

على الرغم من هذه التحديات، فإن “MicroStrategy” معروفة بخطتها الاستثمارية طويلة الأجل، وقد حققت بالفعل مكاسب كبيرة في الماضي.

الانخفاض الأخير في قيمة استحواذها الأخير يُعتبر انتكاسة بسيطة مقارنة بإستراتيجيتها الطويلة.

بفضل السيولة الكبيرة التي تمتلكها الشركة، من المتوقع أن تتجاوز “MicroStrategy” هذه الخسارة دون مشاكل كبيرة، مستمرة في تعزيز موقعها في سوق العملات الرقمية.

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