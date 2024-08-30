إطلاق العنان للابتكار في NFT والتمهيد لعصر جديد مع بلوكشين Mint

في عالم الأصول الرقمية المتطور بسرعة، برزت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) كابتكار ثوري، يُعيد تعريف الملكية والقيمة في العالم الرقمي.

ومع توسع سوق NFT ، تزداد الحاجة إلى بنية تحتية قوية وحلول مبتكرة بشكل ملحوظ.

يعد NFTScan Labs، الفريق الرائد في تطوير البنية التحتية في مجال NFT، في طليعة هذه الثورة على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث ركز الفريق جهوده على استغلال الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا.

إدراكا للإمكانات الهائلة للنمو والتطبيقات المتنوعة لـNFT، تلتزم NFTScan Labs بتسريع تبني العملات الرقمية على نطاق واسع من خلال NFT.

ومع رؤية تهدف إلى إطلاق سوق تُقدر قيمته بعشرات التريليونات من الدولارات، شرعت NFTScan Labs في مهمة تحفيز الموجة القادمة من الابتكار في مجال NFT من خلال إطلاق شبكة بلوكشين جديدة: Mint Blockchain.

تعريف بـ Mint Blockchain: شبكة L2 مخصصة لصناعة NFT

شبكة Mint Blockchain ليست مجرد شبكة بلوكشين أخرى؛ بل هي حل من الطبقة الثانية (L2) مصمم خصيصا لصناعة NFT.

من المتوقع أن تتبع هذه الشبكة مسار التطور من البيتكوين إلى الإيثريوم، وصولا الآن إلى بلوكشين Mint.

على عكس سابقيها، تكمن القيمة الأساسية لشبكة Mint في تركيزها على تعزيز معايير NFT ودفع الابتكار داخل نظام NFT البيئي.

القيم الأساسية ورؤية بلوكشين Mint:

تتمثل رؤية بلوكشين Mint في أن تكون مركز للابتكار في معايير أصول NFT، حيث توفر منصة لامركزية يستطيع المطورون من خلالها الابتكار واستكشاف مختلف الأصول القائمة على NFT عبر العديد من السيناريوهات التطبيقية.

من خلال تسهيل إنشاء وإصدار NFT بناء على معايير جديدة ومحسنة، تهدف Mint إلى توسيع نطاق استخدام NFT واعتمادها خارج حدودها الحالية.

تشمل الركائز الأساسية لرؤية Mint ما يلي:

مركز ابتكار NFT : مصمم ليكون الشبكة الرائدة لتجربة وتطوير معايير أصول NFT داخل نظام Ethereum Virtual Machine (EVM). طبقة تخزين لامركزية: ستوفر Mint Blockchain حل تخزين موزع لبيانات NFT ، مما يضمن تعزيز الأمان واللامركزية لبيانات أصول NFT. فهرسة لامركزية NFT: ستقدم الشبكة خدمات فهرسة بيانات NFT بشكل لامركزي، مما يمكن مطوري Web3 من بناء تطبيقات لامركزية (dApps) حقيقية تعتمد على بيانات NFT .

فريق المطورين وراء بلوكشين Mint

يقف وراء نجاح بلوكشين Mint فريق المطورين في NFTScan Labs، وهو فريق من الرواد في مجال NFT، يلتزم بقيادة الصناعة نحو مستقبل يتم فيه تبني NFT على نطاق واسع ودمجها بسلاسة في مختلف جوانب الحياة الرقمية.

لمعرفة المزيد عن شبكة Mint ونهجها الثوري في NFT ، يُمكنكم زيارة الموقع الرسمي لـ Mint Blockchain.

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