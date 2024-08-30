معركة البيتكوين عند حاجز 60 ألف دولار مستمرة وآمال الانتعاش تتعزز بعد تسجيل تراجع في احتياطي منصات التداول

لا تزال عملة البيتكوين تواجه تحديات في محاولاتها لاستعادة موضعها فوق مستوى وحاجز 60 ألف دولار.

وجدير بالذكر أن سعر البيتكوين لم يتعافى لحد الساعة من الخسائر المسجلة في وقت سابق.

بالرغم من كل ذلك تظل الصورة المستقبلية متفائلة بفضل التراجع المستمر في احتياطي البيتكوين في منصات التداول.

انخفاض احتياطي البيتكوين في منصات التداول:

وفقا لتقرير صادر عن CryptoQuant، فإن الانخفاض في احتياطي البيتكوين في منصات التداول يشير إلى انخفاض في ضغوط البيع، مما قد يمهد الطريق لصعود السوق في حال استمر الطلب على العملة في الارتفاع.

يُعزى هذا الانخفاض في الاحتياطي بشكل أساسي إلى تزايد الاتجاه نحو الحفظ الذاتي، حيث يفضل المزيد من المستثمرين تخزين البيتكوين الخاصة بهم في محافظ باردة، مما يوفر لهم سيطرة أكبر على عملاتهم الرقمية.

مع انخفاض عدد البيتكوين المتاح في منصات التداول، تتقلص السيولة، مما يجعل عمليات البيع الفوري أقل تأثير.

هذا الوضع يعكس سوق يهيمن عليه المستثمرون طويلو الأجل الذين يتبنون استراتيجيات الاحتفاظ بأصولهم على أمل ارتفاع أسعار البيتكوين في المستقبل.

بذلك، يصبح السوق أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات الناتجة عن عمليات البيع المفاجئة بسبب الذعر.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات CryptoQuant أن المستثمرين طويلو الأجل قد زادوا من حيازاتهم بمقدار 262,000 بيتكوين خلال 30 يوم الماضية.

الآن، يسيطر هؤلاء المستثمرون على 14.82 مليون بيتكوين، أي ما يعادل 75٪ من إجمالي العرض.

هذه الزيادة في الحيازات تعكس قناعة قوية بين المستثمرين، حيث يحتفظون بعملاتهم الرقمية رغم الظروف السلبية التي تسيطر على السوق.

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