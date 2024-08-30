السلفادور تحتفظ بما قيمته 400 مليون دولار من البيتكوين: ماهي التحديات والفرص في استراتيجية الرئيس “نجيب بوكيلي”

اعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة قانونية كان خطوة رائدة، جعلتها في طليعة الدول التي تتبنى العملات المشفرة على مستوى العالم.

بقيادة الرئيس “نجيب بوكيلي”، أصبحت السلفادور أول دولة تدمج البيتكوين في خزانتها الوطنية منذ سبتمبر 2021.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت السلفادور سندات مدعومة بالبيتكوين وبرنامج يتيح للأجانب الحصول على الجنسية مقابل التبرع بالبيتكوين للحكومة.

تتضمن هذه الاستراتيجية استخدام البيتكوين وأصول الكريبتو الأخرى كجزء من محفظة استثمار السلفادور، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال هذه الأصول الرقمية.

استراتيجية تعدين البيتكوين:

ضمن استراتيجيتها الاقتصادية، تشجع السلفادور تعدين البيتكوين مستفيدة من الموارد المتجددة لتزويد هذه العملية بالطاقة.

يعكس هذا التوجه رؤية الحكومة لاستغلال البيتكوين كوسيلة لتعزيز الابتكار وتطوير الاقتصاد الوطني.

أشار الرئيس “نجيب” إلى العديد من الفوائد التي جلبتها استراتيجية البيتكوين للسلفادور:

العلامة التجارية: اكتسبت السلفادور اهتمام دولي كأول دولة تتبنى البيتكوين كعملة قانونية، مما عزز مكانتها على الساحة العالمية. الاستثمارات: جذبت سياسة الحكومة المؤيدة للبيتكوين استثمارات من قطاعات متعددة، خاصة من تلك المهتمة بسوق العملات المشفرة. السياحة: شهدت السلفادور توافد عشاق ومستثمري البيتكوين، مما أدى إلى تنشيط قطاع السياحة في البلاد.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات التي تواجه هذه الاستراتيجية. حيث أثر تقلب سعر البيتكوين على استثمارات البلاد، مما أثر بدوره على الخزانة الوطنية والمشهد الاقتصادي العام.

بالإضافة إلى ذلك، كان تبني البيتكوين بين عامة الشعب أبطأ مما كان متوقعا، حيث واجهت محفظة Chivo المعتمدة من الحكومة مشكلات تتعلق بتسجيل الحسابات والأنشطة الاحتيالية.

نظرة إلى المستقبل:

رغم التحديات، يظل الرئيس السلفادوري متمسك باستراتيجيته الخاصة بالبيتكوين.

حيث يرى أن التحرك المبكر للسلفادور في مجال العملات المشفرة قد منحها ميزة تنافسية على المستوى الدولي.

ويشير إلى أن المؤسسات المالية الكبرى بدأت الآن في تقديم منتجات استثمارية مرتبطة بالبيتكوين، وأن العملة المشفرة أصبحت قضية رئيسية في النقاشات الانتخابية الأمريكية، مما يؤكد على صحة استراتيجيته.

يعتقد الرئيس أن دور السلفادور كرائدة في تبني البيتكوين سيكون له تأثير طويل الأمد، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالعملات المشفرة.

ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في قدرة المستثمرين على الصمود أمام تقلبات السوق، خاصة عندما تواجه استراتيجيات الاستثمار التقليدية صعوبة في مواجهة التضخم.

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