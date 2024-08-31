سعر البيتكوين يكافح للبقاء فوق مستوى 59 ألف دولار وعملة FET تسجل ارتفاع بنسبة 6%

يواجه سوق العملات الرقمية تقلبات مستمرة، حيث انخفض سعر البيتكوين مرة أخرى إلى أقل من 58 ألف دولار قبل أن يرتفع بشكل طفيف ويتجاوز 59 ألف دولار.

تشهد معظم العملات الرقمية الكبرى ذات القيمة السوقية الكبيرة انخفاضات مماثلة، حيث تراجعت ADA وNEAR وTRX بأكثر من 2% في اليوم.

عملة البيتكوين تواجه صعوبة في الحفاظ على مستوى 59 ألف دولار:

لم يكن هذا الأسبوع مشجع لأداء البيتكوين، على الرغم من البداية التي تبدو واعدة.

فبعدما ارتفعت العملة من 60 ألف دولار إلى أكثر من 64 ألف دولار يوم السبت الماضي، مدفوعة بالتطورات الإيجابية في الولايات المتحدة، واصلت البيتكوين صعودها إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 65,100 دولار يوم الاثنين.

ولكن سرعان ما بدأ الاتجاه في التغير.

فقدت البيتكوين أكثر من سبعة آلاف دولار بحلول يوم الأربعاء، لتنخفض إلى 58 ألف دولار.

وعلى الرغم من محاولة ارتداد غير ناجحة أوصلتها إلى 61,200 دولار يوم الخميس، فإن الضغوط البيعية استمرت مما دفع العملة إلى الانخفاض مجددا يوم الجمعة، حيث وصلت إلى 57,750 دولار (وفقا لبيانات Bitstamp)، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.

ورغم أن العملة الرقمية تمكنت من الحفاظ على هذا المستوى واستعادت أكثر من ألف دولار من قيمتها، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 0.5% خلال اليوم وبنسبة 8% منذ السبت الماضي.

انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى ما دون 1.170 تريليون دولار، فيما استقرت هيمنتها على سوق العملات الرقمية عند حوالي 54%.

العملة الرقمية FET تتحدى تقلبات السوق:

غالبية العملات الرقمية الكبرى اقتفت أثر أداء البيتكوين مؤخرا، مما يعني قلة في التحركات الإيجابية وتراجع عام في السوق.

حيث انخفضت SOL وTON وSHIB وAVAX بنسب تجاوزت 1%، بينما شهدت TRX وADA وNEAR انخفاضات بنسبة تصل إلى 3%.

وفي المقابل، سجلت ETH وXRP وDOGE وBNB مكاسب طفيفة.

أما العملات التي شهدت ارتفاعات ملحوظة فكانت LTC وUNI، حيث حققت كل منهما مكاسب بنسبة 3%.

ومع ذلك، كانت العملة التي استحوذت على الاهتمام هي FET، التي ارتفعت بنسبة 6% لتقترب من 1.2 دولار، بينما تجاوزت AAVE حاجز 132 دولار بارتفاع بلغ حوالي 8%.

ورغم هذه المكاسب، شهدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية خسارة قدرها 15 مليار دولار لتصل إلى 2.173 تريليون دولار.

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