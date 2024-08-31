الطلب على البيتكوين في الولايات المتحدة يواجه جملة من التحديات

شهد الطلب على البيتكوين في الولايات المتحدة تذبذب بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في ندوة “جاكسون هول” الأسبوع الماضي.

بحسب تقرير صادر عن CryptoQuant، شهدت عملة البيتكوين ارتفاع في قيمتها نتيجة زيادة اهتمام المستثمرين الأمريكيين، ولكن نمو الطلب الإجمالي على البيتكوين ظل منخفضا وسلبيا على مدار الأسابيع الأخيرة.

تجلى ارتفاع الطلب على البيتكوين من قبل المستثمرين الأمريكيين بوضوح في زيادة ما يسمى بـ “قسط كوين بيس” الذي بلغ 0.11%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

هذا الارتفاع يشير إلى أن منصة التداول الأمريكية شهدت طلب أعلى مقارنة بالمنصات خارج الولايات المتحدة.

أفادت “CryptoQuant” بأن هذا التوجه يُعتبر مؤشر على تدفق البيتكوين من منصات التداول غير الأمريكية نحو “كوين بيس”، وهو نمط يظهر عادة في الأسواق الصاعدة ويشير إلى اتجاه تصاعدي في سعر البيتكوين.

كما أظهر مقياس نبض التدفق بين منصات التداول (IFP)، الذي يقيس التدفقات الصافية للبيتكوين بين كوين بيس ومنصات التداول الأخرى على مدار عام، ارتفاع يشير إلى تدفق الأصل نحو منصة التداول الأمريكية استجابة لزيادة القسط وارتفاع الطلب في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، انخفض نمو الطلب الظاهري على البيتكوين خلال 30 يوم من 496,000 بيتكوين في أوائل أبريل إلى مستوى سلبي بلغ 36,000 بيتكوين.

ويشير الطلب إلى الفرق بين إجمالي انتاج البيتكوين اليومي والتغيير اليومي في عدد البيتكوين التي لم تُحرك لمدة عام أو أكثر.

تشدد CryptoQuant على أن سوق العملات الرقمية بحاجة إلى زيادة الطلب على البيتكوين قبل أن تتمكن الأسعار من التعافي الكامل وتحقيق مستويات جديدة من الارتفاع.

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