شركة تعدين البيتكوين مدرجة في وول ستريت تنتفض وتعود بعد الهبوط الحاد الماضي!

حققت إحدى شركات تعدين البيتكوين المدرجة في وول ستريت أداء ملفت هذا العام، حيث سجلت الشركة خسائر قدرها 29 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل انخفاض كبير مقارنة بالخسائر التي تكبدتها الشركة العام الماضي.

هذا التحسن يأتي في سياق زيادة كبيرة في إيرادات الشركة التي استفادت من ارتفاع أسعار العملات المشفرة.

وفقا للنتائج المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2024، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 145٪، وزاد إنتاج البيتكوين بنسبة 30٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة.

تحسن ملحوظ في الأداء المالي لشركة IREN في عام 2024:

أعلنت الشركة عن إيرادات قياسية بلغت 184.1 مليون دولار من تعدين البيتكوين، مقارنة بـ 75.5 مليون دولار في العام المالي السابق.

جاء هذا النمو الكبير مدفوع بزيادة في معدل التجزئة التشغيلي وارتفاع أسعار البيتكوين.

وقد تمكنت IREN من تعدين 4191 بيتكوين خلال العام، مقارنة بـ 3259 بيتكوين في السنة المالية 2023.

كما شهد صافي الدخل المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك تحسنا كبير، حيث ارتفع إلى 54.7 مليون دولار مقارنة بـ 1.4 مليون دولار في العام السابق.

وتحولت الشركة إلى تحقيق صافي دخل إيجابي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 19.6 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 123.2 مليون دولار في السنة المالية 2023.

نتيجة لهذه التحسينات، تم تقليص صافي الخسارة من 172 مليون دولار في العام السابق إلى 29 مليون دولار فقط.

وفي تعليقه على هذه النتائج، صرح “دانييل روبرتس”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة “IREN”:

نحن سعداء بالإعلان عن نتائجنا السنوية للسنة المالية 2024، التي تبرز النمو المستمر في الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية.

وأضاف:

ما زالت إرشاداتنا لعام 2024 ثابتة. نحن على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا المتمثل في 20 EH/s الشهر المقبل و30 EH/s هذا العام.

من جانبها، أعلنت Argo Blockchain، إحدى الشركات الأخرى في القطاع، عن نمو إيراداتها بنسبة 18٪ في النصف الأول من عام 2024، رغم انخفاض انتاجها بنسبة 50٪ في عدد العملات المشفرة المستخرجة.

على صعيد آخر، تسير IREN على خطى العديد من الشركات الأخرى في المجال بالإبلاغ عن تقدم في قطاع خدمات السحابة للذكاء الاصطناعي، حيث حققت 3.1 مليون دولار من الإيرادات من عدة عملاء.

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