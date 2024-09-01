كيف سيكون أداء سعر البيتكوين في شهر سبتمبر؟ وماذا عن شهر أكتوبر؟

تتميز عملة البيتكوين بتاريخ غني بالأنماط التي توفر دلائل حول تحركاتها المستقبلية.

من بين هذه الأنماط، يبرز ميل البيتكوين إلى تحقيق مكاسب ملحوظة بعد مرور 150-160 يوم على حدث الانقسام في مكافأة التعدين.

إذا استمر هذا النمط في تكرار نفسه، فقد تشهد البيتكوين ارتفاع من نطاق إعادة التراكم الحالي في أواخر سبتمبر 2024.

ومع ذلك، ينبغي التنويه بأن شهر سبتمبر لم يكن تاريخيا شهر قوي للبيتكوين.

أداء البيتكوين في شهر سبتمبر:

تاريخيا، لم يكن شهر سبتمبر فترة جيدة لعملة البيتكوين، حيث بلغ متوسط العائدات في هذا الشهر -4.48%.

كما أن أعلى مكسب تم تسجيلها خلال سبتمبر كان متواضع، حيث بلغ +6% فقط.

هذا الأداء الضعيف قد يشير إلى احتمال مواجهة البيتكوين لصعوبات في تسجيل اختراق في أواخر سبتمبر، بالرغم من النمط التاريخي الذي يرتبط بأحداث الانقسام.

عادة ما يصبح المتداولون أكثر حذرا في هذا الشهر، مما يؤدي إلى تباطؤ حركة الأسعار وزيادة التقلبات.

في ضوء هذا السياق التاريخي، لن يكون من المستغرب إذا استمر تجميع البيتكوين لفترة أطول من المتوقع، مما قد يؤجل الاختراق المرتقب إلى شهر أكتوبر، الذي يتميز تاريخيا بأداء أفضل بكثير للعملة.

أكتوبر: شهر الزخم الصعودي للبيتكوين

يعتبر شهر أكتوبر من الفترات التي تحقق فيها البيتكوين عوائد قوية بشكل متكرر، بمتوسط مكاسب بلغ +22.9%.

هذا الأداء الإيجابي يجعل من أكتوبر وقتا مثاليا لاختراق محتمل، حتى لو تأخر قليلا عن نافذة سبتمبر المتوقعة.

يعتبر المستثمرون والمتداولون شهر أكتوبر فرصة لتعزيز الزخم الصعودي للبيتكوين، وهذا قد يتماشى مع التجميع والسير العرضي الممتد الذي قد يحدث في سبتمبر.

تشير التحليلات التاريخية إلى أن البيتكوين قد تنتظر توقيت أفضل للقيام بحركة أقوى في أكتوبر، إذا لم يحدث الاختراق في أواخر سبتمبر.

إن مراقبة هذه الأنماط التاريخية في أواخر سبتمبر وأكتوبر 2024 أمر بالغ الأهمية.

فبالرغم من احتمالية حدوث اختراق في أواخر سبتمبر، قد يكون الارتفاع الأقوى مرهون بشهر أكتوبر، مما يجعل هذا الشهر أكثر أهمية لمتابعة حركة البيتكوين.

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