حيتان البيتكوين تعزز حيازاتها من البيتكوين

بعد انخفاض بنسبة 10% من 65,000 دولار إلى 58,000 دولار، بدأت الحيتان في تعزيز حيازاتها من البيتكوين بشكل كبير.

وقد أظهر مستوى الدعم عند 58,000 دولار قوة ملحوظة، مما دفع هذه الحيتان إلى تكثيف مشترياتها.

وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة “Santiment”، ارتفع عدد المحافظ التي تحتوي على أكثر من 100 بيتكوين إلى أعلى مستوى لها خلال 17 شهر.

ومع اقتراب العديد من الأحداث الرئيسية في عالم العملات المشفرة خلال شهر سبتمبر، يبدو أن الحيتان تستعد لما هو قادم.

خلال الشهر الماضي، ازداد عدد المحافظ التي تحتوي على 100 بيتكوين أو أكثر بمقدار 283 محفظة، ليصل الإجمالي إلى 16,120 محفظة.

هذا الارتفاع في عدد حاملي البيتكوين الكبار يعكس الثقة المستمرة في السوق، رغم الاضطرابات الأخيرة.

بالاضافة إلى ذلك شهدت منصات التداول انخفاض في حجم البيتكوين بمقدار 40,000 بيتكوين، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار، خلال ثلاثة أيام فقط.

يشير هذا التدفق الكبير إلى أن الحيتان تقوم بنقل البيتكوين إلى محافظ التخزين البارد، مما يقلل من المعروض المتاح في الأسواق.

هذا ومن المتوقع أن يكون شهر سبتمبر محوري لسوق العملات المشفرة، وهو ما أشرنا إليه هنا:

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