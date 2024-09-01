شبكة BNB تطلق جسر جديد لتعزيز قابلية التشغيل البيني بين ثلاث شبكات بلوكشين

أعلنت BNB Chain عن إطلاق جسر BNB Chain الجديد، الذي يمثل تطور كبير في مجال قابلية التشغيل البيني بين شبكات البلوكشين.

تم تطوير هذا الجسر بالتعاون مع Celer Network وdeBridge Finance وStargate Finance، بهدف تبسيط المعاملات بين شبكات البلوكشين وتحسين السيولة.

إطلاق ثلاث جسور جديدة من BNB Chain

يعمل جسر BNB Chain على تسهيل هذه العملية من خلال واجهة مستخدم بديهية تربط المستخدمين بجسور متعددة ورموز رقمية مشهورة.

من خلال دمج بروتوكولات بين الشبكات المتقدمة من Celer وdeBridge وStargate، يوفر الجسر وظائف محسّنة، مما يجعل المعاملات أكثر سلاسة وكفاءة.

تعمل هذه التقنيات المتطورة، بما في ذلك شبكة Celer القائمة على تطوير قنوات الاتصال، وإطار قابلية التشغيل البيني من deBridge، وحلول السيولة بين شبكات البلوكشين من Stargate.

هذا يسمح للمستخدمين بنقل الأصول بسهولة بين الشبكات المختلفة، مما يفتح الباب أمام مجموعة أوسع من منتجات وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi).

إلى جانب إطلاق الجسر، تقدم BNB Chain مجموعة سيولة جديدة لدعم عمليات النقل بين الشبكات وتعزيز تطوير نظام بيئي متنام للعملات المستقرة.

سيضمن هذا للمستخدمين القدرة على ربط أصولهم بسرعة وبأسعار تنافسية، مما يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة.

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