تعافي البيتكوين من انخفاضه إلى مستوى 57 ألف دولار

شهدت عملة البيتكوين تقلبات حادة خلال 24 ساعة الماضية، حيث انخفضت قيمة العملة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 57,100 دولار.

كما تعرضت معظم العملات البديلة لضغوط بيعية، مما أدى إلى انخفاضات يومية تتراوح بين 2-4% لعملات مثل TON وDOGE وADA.

أداء البيتكوين:

بعد أن بلغت البيتكوين قمتها عند 65,100 دولار قبل أسبوع تقريبا، بفضل بعض الأخبار الإيجابية من الولايات المتحدة، بدأت العملة في فقدان زخمها تدريجيا.

فبعد ارتفاع قصير الأجل إلى 61,000 دولار يوم الخميس، عاودت البيتكوين الانخفاض بسرعة لتصل إلى 57,000 دولار صباح اليوم، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف أغسطس.

ورغم الارتداد الطفيف إلى 58,000 دولار حاليا، لا تزال العملة الرقمية تسجل خسارة بنسبة 9% على مدار الأسبوع.

وقد تراجعت قيمتها السوقية إلى أقل من 1.150 تريليون دولار، بينما ارتفعت هيمنتها على سوق العملات البديلة إلى 54%.

أداء العملات البديلة:

تعرضت العملات الرقمية البديلة مجددا لضغوط بيعية، حيث سجلت الايثيريوم وAvalanche والبيتكوين كاش خسائر طفيفة تقل عن 1%، في حين أن SOL وXRP وBNB شهدت انخفاضات أكبر بقليل.

ومن بين أكبر الخاسرين كانت DOGE وTON وADA وSHIB وLINK، حيث تراجعت جميعها بنسبة تتراوح بين 2-4%.

في المجمل، خسر سوق العملات المشفرة 30 مليار دولار إضافية من قيمته السوقية بين عشية وضحاها، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 2.120 تريليون دولار وفقا لمؤشر coingecko.

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