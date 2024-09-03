البيتكوين (BTC) على وشك اختراق مستوى 60 ألف دولار

تشير البيانات الحديثة إلى أن عملة البيتكوين (BTC) تقترب من اختراق مستوى 60 ألف دولار، وهو مستوى حاسم قد يشكل نقطة تحول رئيسية في السوق.

تُظهر خريطة السيولة الحرارية، التي تقدم نظرة مفصلة على نشاط الأوامر حول هذا المستوى، تركيز كبير للأوامر التي قد تكون محفزا لتقلبات قصيرة الأجل، مما يدفع البيتكوين لتجاوز هذه المقاومة الحاسمة.

تتتبع خريطة السيولة الحرارية مستويات الرافعة المالية والتصفية، وتوضح وجود نشاط تداول مكثف في هذا النطاق السعري، حيث يقوم العديد من المتداولين بفتح مراكزهم استعدادا لاحتمال الاختراق أو الانهيار.

وتُظهر الخريطة، التي قدمتها منصة “Coinglass”، أن مثل هذه التجمعات الكبيرة للسيولة غالبا ما تؤدي إلى زيادة التقلبات، إذ يسارع المتداولون لإعادة تموضع مراكزهم، مما قد يؤدي إلى موجة من النشاط تدفع الأسعار بشكل حاد في أي اتجاه.

في الوقت الراهن، يمر سعر البيتكوين بفترة من التذبذب داخل نطاق محدد، حيث يختبر الحدود العليا والسفلى دون تحديد اتجاه واضح.

يُظهر السوق حالة من التوازن مع وجود توازن بين قوى الثيران والدببة، لكن تراكم السيولة حول مستوى 60 ألف دولار يشير إلى أن هذا التوازن قد يتزعزع قريبا، مما قد يؤدي إلى تحركات جريئة في السوق.

اختراق مستوى 60 ألف دولار قد يجذب استثمارات جديدة ويمهد الطريق لارتفاع أكبر في السعر، مما قد يشير إلى بداية مرحلة صعودية جديدة.

وعلى الجانب الآخر، في حال عدم قدرة البيتكوين على تجاوز هذا المستوى، قد يجد المتداولون الذين راهنوا على الاختراق أنفسهم مجبرين على تصفية مراكزهم، مما سيزيد من الضغوط البيعية ويؤدي إلى تراجع آخر في السعر.

ومع استمرار الأصول الرقمية الأخرى في إظهار أنماط تداول مشابهة ضمن نطاقات محدودة، تبقى الحالة العامة لسوق العملات المشفرة غير مؤكدة.

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