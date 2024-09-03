محافظ البيتكوين التي تحتوي على أكثر من 100 بيتكوين تصل إلى أعلى مستوى لها

بلغ عدد محافظ البيتكوين التي تحتوي على أكثر من 100 BTC أعلى مستوى لها خلال 17 شهر الماضية، وفقا لبيانات حديثة من منصة تحليلات البلوكشين “Santiment”.

يعكس هذا الارتفاع زيادة ملحوظة في حيازات كبار المستثمرين، المعروفين باسم “الحيتان”، على مدار الشهر الماضي.

في منشور عبر منصة X، أوضحت “Santiment” أن هناك أكثر من 283 محفظة جديدة تحتوي على 100 BTC على الأقل ظهرت خلال الشهر الأخير فقط.

وبهذا الارتفاع، تجاوز عدد المحافظ التي تملك هذا القدر من البيتكوين حاجز 16120 محفظة، مسجلا بذلك أعلى مستوى له خلال 17 شهر الماضية.

البيع الاندفاعي بين صغار المستثمرين:

أرجعت “Santiment” هذا النمو في عدد حيتان البيتكوين إلى قيام صغار المستثمرين ببيع ممتلكاتهم بشكل متسرع خلال فترات الانخفاض الأخيرة في الأسعار، مما أتاح الفرصة للحيتان لزيادة حيازاتهم.

وصرح محللو “Santiment” قائلين:

مع استمرار انخفاض أسعار العملات المشفرة، يتزايد عدد حيتان البيتكوين بشكل ملحوظ.

في منشور آخر، أشار محلل العملات المشفرة “أكسل أدلر” إلى أن المتداولين قد يلجؤون إلى التخلص من عملاتهم بسبب القلق من تكبد خسائر في ظل انخفاض الأسعار إلى ما دون نقاط دخولهم.

التوجه نحو شراء الانخفاض:

أشارت “Santiment” أيضا إلى أن المحافظ التي تحتوي على 10 بيتكوين على الأقل، والتي تعرف باسم أسماك القرش، قد بدأت في زيادة حيازاتها من البيتكوين.

جمعت الحيتان وأسماك القرش معا ما مجموعه 133000 BTC (ما يعادل حوالي 7.6 مليار دولار) خلال الثلاثين يوم الماضية، في حين استمرت الضغوط على المستثمرين الصغار لبيع ممتلكاتهم في ظل تراجع الأسعار على المدى القصير.

ومع ذلك، لم ينعكس هذا النشاط المتزايد للحيتان بعد على سعر البيتكوين، حيث كانت العملة المشفرة تتداول بالقرب من 59000 دولار في وقت كتابة هذا المقال، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 8٪ منذ الأسبوع الماضي.

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