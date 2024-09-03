القراصنة ينقلون 6.5 مليون دولار من أموال WazirX المسروقة إلى Tornado Cash

بدأ القراصنة الذين استولو على مبلغ 230 مليون دولار في هجوم على منصة تداول العملات المشفرة الهندية “WazirX” في تحويل جزء من الأموال المسروقة باستخدام “Tornado Cash”، وهي منصة خلط العملات الرقمية التي تخضع لعقوبات من قبل الحكومة الأمريكية.

هذه الخطوة تهدف إلى إخفاء مسار العملات الرقمية المسروقة، مما يعد محاولة جديدة من الجاني لغسل المكاسب غير المشروعة.

تحويل 6.5 مليون دولار من العملات المسروقة

وفقا لتقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني “PeckShield”، قام المهاجم بنقل ما يقرب من 2600 ايثيريوم (ETH)، تعادل قيمتها حوالي 6.5 مليون دولار، إلى “Tornado Cash” في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وتشير بيانات إضافية من منصة “Arkham” إلى تحويل ما يقرب من 4 مليون دولار من الايثيريوم عبر 16 معاملة على شبكة الايثيريوم إلى هذا الموجّه.

حاليا، تحتوي محفظة المهاجم على أكثر من 155 مليون دولار من الرموز الرقمية المختلفة، معظمها في الايثيريوم، تقدر قيمتها بحوالي 150 مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر أن المهاجم لم يبدأ في تحويل الأموال إلا بعد 3 سبتمبر.

تُعد Tornado Cash منصة لامركزية تتيح للمستخدمين تبادل العملات الرقمية مع إخفاء عناوين المحفظة الأصلية والمستقبلة، مما يجعل من الصعب تعقب حركة الأموال.

وعلى الرغم من أن استخدام هذه المنصة ليس غير قانوني بحد ذاته، فقد تم استغلالها بشكل متكرر من قبل مجرمي الإنترنت لإخفاء آثار المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة المسروقة أو غير المشروعة.

تأتي هذه التحركات المالية بعد أسابيع قليلة من الهجوم الإلكتروني الذي وقع في 18 يوليو على منصة التداول WazirX، والذي أدى إلى خسارة أكثر من 230 مليون دولار من أصول المستخدمين، وهو ما يمثل أكثر من 45٪ من إجمالي احتياطي المنصة.

عقب الهجوم، تقدمت WazirX بطلب لإعادة الهيكلة المالية بهدف إدارة التزاماتها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في سنغافورة في هذا الطلب.

كما ستنظر المحكمة في طلب آخر للحصول على فترة حماية تمتد لستة أشهر، مما يمنحها بعض الوقت للتعامل مع عملية إعادة الهيكلة.

تم تقديم هذا الطلب من قبل شركة “Zettai”، وهي كيان مسجل في سنغافورة تدار من خلال شركتها الفرعية “Zanmai India” بورصة WazirX.

ومع ذلك، حذر المستشارون القانونيون من أن العملاء قد لا يتمكنون من استرداد المبلغ الكامل لاستثماراتهم المسروقة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في 2 سبتمبر، أوضح “نيشال شيتي”، المؤسس المشارك لشركة WazirX، و”جورج جو”، مدير شركة إعادة الهيكلة “Kroll”، أن العملاء قد يتمكنون من استرداد ما بين 55٪ إلى 57٪ من أموالهم في أفضل السيناريوهات.

أما في أسوأ الحالات، فقد يخسر العملاء ما يصل إلى 43٪ من ممتلكاتهم على المنصة.

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