سوق الكريبتو يتراجع بأكثر من 100 مليار دولار بعد تراجع سعر البيتكوين إلى مستوى 56 ألف دولار

حاول سعر البيتكوين تحاوز مستوى 60 ألف دولار صباح يوم أمس، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، حيث انعكس الاتجاه سريعا لتشهد العملة تراجع حاد إلى أدنى مستوى لها خلال الشهر، حيث هبطت إلى ما دون 56 ألف دولار.

تراجع أسعار العملات الرقمية البديلة:

العملات الرقمية البديلة لم تكن بمعزل عن هذا التراجع، حيث شهدت جميعها انخفاضات كبيرة، حيث هبط سعر الإيثيريوم إلى 2400 دولار، بينما تراجع سعر BNB إلى مستوى 500 دولار.

يمكن القول إن البيتكوين تمر بمرحلة من الانخفاضات المتتالية.

فبعد أن حاولت العملة الاقتراب من مستوى 65 ألف دولار يوم الاثنين الماضي، باءت محاولتها بالفشل مما أدى إلى بدء سلسلة من الانخفاضات.

فقد هبطت في البداية إلى 58 ألف دولار يوم الأربعاء، ثم استعادت جزءا من قيمتها بنهاية الأسبوع لتصل إلى 61 ألف دولار يوم الخميس.

إلا أن العملة لم تستطع الحفاظ على هذا المستوى أيضا، إذ فشلت في التماسك فوق حاجز 60 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بدأ يوم الاثنين بتراجع طفيف نحو 57 ألف دولار، إلا أن المستثمرين تدخلوا لدعم العملة، مما أدى إلى ارتفاع طفيف إلى 59,600 دولار صباح الثلاثاء.

لكن هذا الارتفاع كان قصير الأمد، حيث فقدت العملة ألف دولار سريعا، وساءت الأمور عندما انخفضت إلى أدنى مستوى شهري عند 55,600 دولار (وفقا لمنصة Bitstamp)، مما أدى إلى تصفية الملايين.

وعلى الرغم من تعافيها بنحو ألف دولار منذ ذلك الحين، إلا أن البيتكوين لا تزال منخفضة بنسبة 4٪ خلال اليوم، وتراجعت قيمتها السوقية إلى 1.11 تريليون دولار مع تراجع هيمنتها على السوق إلى أقل من 54٪.

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