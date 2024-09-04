خفض أسعار الفائدة الفيدرالية قد يؤدي إلى هبوط سعر البيتكوين إلى 45 ألف دولار: حسب تحليل Bitfinex

مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من اتخاذ سياسة نقدية جديدة خلال سبتمبر، أبدى محللو Bitfinex مخاوفهم من تأثيرات هذا القرار المحتمل على سعر البيتكوين.

وفقا لبحث حديث صادر عن Bitfinex، أشار المحللون إلى أن البيتكوين قد تواجه انخفاض يصل إلى 20٪ في حال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وأوضحوا أن هذا الخفض المتوقع يمكن أن يؤدي إلى تقلبات حادة في سعر البيتكوين على المدى القصير، وقد يؤثر على الاتجاه طويل الأجل.

التأثيرات المحتملة لخفض أسعار الفائدة الفيدرالية:

ذكر المحللون أنه رغم اعتبار البيتكوين في كثير من الأحيان كتحوط ضد الأصول المالية التقليدية، إلا أن الأصول الرقمية لا تزال تتأثر بالظروف الاقتصادية الكلية.

ووفقا للتقرير، شهد سعر البيتكوين ارتفاع بنسبة تزيد عن 32٪ منذ بداية أغسطس، مدفوع بتوقعات المتداولين لقرارات حذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكن في الأسبوع الماضي، لاحظ محللو Bitfinex تغييرات في ديناميكيات السوق، حيث بدأ المتداولون ببيع البيتكوين بكثافة، بينما اتجه المتعاملون في العقود الآجلة والسوق الدائمة نحو الشراء.

وتوقع المحللون أنه إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض طفيف بمقدار 25 نقطة أساس، فإن السوق قد يتفاعل بسرعة مع هذه الأخبار، مما قد يؤدي إلى “ارتفاع سعر البيتكوين على المدى الطويل مع زيادة السيولة وتخفيف المخاوف من الركود”.

على الجانب الآخر، قد يؤدي خفض أكثر جرأة بمقدار 50 نقطة أساس إلى ارتفاع مؤقت في سعر البيتكوين بنسبة تصل إلى 8٪، ولكن من المحتمل أن يتبع هذا الارتفاع تصحيح كبير نتيجة مخاوف الركود.

أشار التقرير أيضا إلى تجربة سابقة في عام 2019 عندما أدى خفض عدواني لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض البيتكوين بنسبة 50٪ بعد تعديل بمقدار 50 نقطة أساس، قبل أن تستقر الأسعار.

ومع ذلك، أشار محللو Bitfinex إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية مختلفة عن تلك التي كانت في عام 2019، ولم يعد الاقتصاد العالمي يعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

توقعات بانخفاض في سعر البيتكوين في سبتمبر:

توقع المحللون أن البيتكوين قد تواجه انخفاض في سعرها يتراوح بين 15-20٪ بعد خفض أسعار الفائدة.

واستنادا إلى البيانات التاريخية، فإن العائدات النسبية في ذروة الدورة المالية تنخفض عادة بنسبة 60-70٪، بالإضافة إلى انخفاض في متوسط تصحيحات السوق الصاعدة.

بناء على هذه التحليلات، توقع المحللون أن يكون سعر البيتكوين حوالي 60 ألف دولار قبل خفض أسعار الفائدة، مما يعني أن القاع المحتمل قد يتراوح بين 50 ألف دولار و45 ألف دولار.

وأضافوا أن تقلبات السوق التاريخية في شهر سبتمبر، وخاصة بالنسبة للبيتكوين، قد تزيد من صعوبة الأوضاع.

فمنذ عام 2013، كان متوسط العائد السلبي للبيتكوين في شهر سبتمبر هو -4.78٪، كما سجلت العملة انخفاضات تتراوح بين 24.6٪ من الذروة إلى القاع منذ عام 2014.

ورغم هذه التحذيرات المتعلقة بشهر سبتمبر، أعرب محللو Bitfinex عن تفاؤلهم بشأن البيتكوين، مشيرين إلى أن التقلبات الحالية توفر فرص وكذلك مخاطر للمتداولين.

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