ماهي الأسباب وراء تعثر البيتكوين في تحقيق مستوى قياسي جديد؟

على مدار الأسابيع الماضية، عانت عملة البيتكوين (BTC) من ضعف الزخم، حيث تذبذب سعرها بين 55,000 و65,000 دولار.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة، لم تتمكن العملة المشفرة الرائدة من استعادة مستوى 70,000 دولار أو تحقيق ارتفاع جديد يتجاوز المستوى الأعلى المسجل سابقا.

وفقا لمحللي “IntoTheBlock”، فإن البيتكوين لم تتمكن من تحقيق ارتفاع جديد بسبب وجود عدد كبير من العناوين التي استحوذت على العملة ضمن النطاق السعري بين 61,700 دولار و70,500 دولار.

المتداولون في نطاق 61 ألف دولار – 70.5 ألف دولار يعانون من خسائر:

حوالي 7 مليون عنوان قامت بشراء البيتكوين ضمن النطاق السعري 61,700 دولار و70,500 دولار.

ومع سعر تداول البيتكوين الحالي عند 56,500 دولار، يواجه كل من استثمر في هذا النطاق خسائر مالية.

أوضح تحليل “IntoTheBlock” أن عندما يكون هناك عدد كبير من المتداولين في نطاق سعري معين يتعرضون للخسارة، فإن البيتكوين تواجه ضغوط بيع مستمرة عند اقتراب سعرها من تلك المستويات، حيث يسعى العديد من المشاركين في السوق إلى تحقيق التعادل.

وهذا يعني أنه في النطاق السعري 61,700 دولار إلى 70,500 دولار، قد يلجأ الكثير من المتداولين إلى بيع أصولهم للحد من خسائرهم.

للتغلب على هذه الضغوط البيعية والاتجاه نحو مستويات قياسية جديدة، تحتاج البيتكوين إلى زخم قوي ومستدام.

ومع ذلك، فإن التاريخ يشير إلى أن شهر سبتمبر يكون عادة شهر هبوطي للعملة، مما يجعل من الصعب تحقيق الزخم اللازم للاختراق في هذا الوقت.

حيث تظهر البيانات أن ستة من أصل آخر سبعة من شهر سبتمبر انتهت بانخفاض في قيمة البيتكوين، حيث بلغ متوسط الانخفاض 4.5٪.

وقد بدأ هذا الشهر أيضا بتراجع، حيث انخفض سعر البيتكوين من 60,000 دولار إلى 55,000 دولار، مع انخفاض بنسبة 5٪ خلال الأيام السبعة الأخيرة وفقا لبيانات CoinMarketCap.

لكن ورغم التحديات التي قد يواجهها البيتكوين خلال شهر سبتمبر، إلا أن هناك تحركات إيجابية على الشبكة تشير إلى بعض التفاؤل.

ارتفع عدد المحافظ التي تحتوي على أكثر من 100 بيتكوين إلى أعلى مستوى له منذ 17 شهر، مدفوع بزيادة كبيرة في حيازات الحيتان.

وهذا يشير إلى أن كبار المستثمرين يستغلون الانخفاض في الأسعار لتعزيز مراكزهم، تحسبا لارتفاع محتمل في الربع الرابع من عام 2024.

اقرأ أيضا:

سوق الكريبتو يتراجع بأكثر من 100 مليار دولار بعد تراجع سعر البيتكوين إلى مستوى 56 ألف دولار

افضل منصات التداول العالمية لعام 2024: نظرة على Bitget (بيتجيت) والمنصات الرائدة الأخرى

