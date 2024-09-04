ارتفاع عمليات الاحتيال عبر أجهزة ATM البيتكوين: التفاصيل هنا

تشهد عمليات الاحتيال باستخدام أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين زيادة كبيرة، حيث يستغل المحتالون هذه الأجهزة بشكل متزايد.

وفقا لبيانات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، ارتفعت عمليات الاحتيال المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين بنحو عشرة أضعاف منذ عام 2020، مع تسجيل خسائر تجاوزت 110 مليون دولار في عام 2023 وحده.

أوضحت “إيما فليتشر”، كبيرة الباحثين في لجنة التجارة الفيدرالية، أن المحتالين يستخدمون هذه الأجهزة بشكل متزايد لاستغلال الناس.

وفي حديثها لشبكة “إن بي سي نيوز”، قالت:

نشهد تزايد في استخدام المحتالين لهذه الأجهزة كوسيلة لسلب أموال الناس بشكل أكبر مما رأيناه في السابق.

هذا ويتأثر كبار السن بشكل خاص بعمليات الاحتيال هذه.

وفقا للجنة التجارة الفيدرالية، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عام هم أكثر عرضة بثلاث مرات للوقوع ضحية لهذه العمليات مقارنة بالبالغين الأصغر سنا.

تتضمن هذه الاحتيالات عادة قيام المحتالين بالاتصال بالضحايا وإقناعهم بتحويل الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين بحجة حماية هوياتهم أو حساباتهم من السرقة.

وتزامنت زيادة عمليات الاحتيال هذه مع ارتفاع قيمة البيتكوين.

وأشارت “فليتشر” إلى أن ثلثي الأموال المفقودة في هذه العمليات تعود لأشخاص يقتربون من سن التقاعد أو أكبر.

وقالت:

يبدو أن أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين فتحت باب جديد للمحتالين الذين يستهدفون كبار السن الباحثين عن الاستثمار في العملات المشفرة.

أصبحت أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، والتي تشبه في عملها أجهزة الصراف الآلي التقليدية ولكنها تتعامل مع العملات المشفرة، أكثر انتشار في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتشير السلطات الفيدرالية الأمريكية إلى أن عدد هذه الأجهزة قد زاد من أكثر من 4000 جهاز في أوائل عام 2020 إلى حوالي 32000 جهاز على مستوى البلاد.

ووجودها في مواقع ذات حركة مرور عالية مثل متاجر التجزئة ومحطات الوقود ومحلات السوبر ماركت ساهم في زيادة الاحتيال.

عادة ما يتواصل المحتالون مع ضحاياهم منتحلين شخصيات ممثلي خدمة العملاء أو المسؤولين الحكوميين أو موظفي شركات التكنولوجيا الكبرى.

حيث يقوم هؤلاء المحتالون بإقناع الضحايا بأن حساباتهم قد تعرضت للاختراق، ومن ثم يرسلون لهم رموز QR مرتبطة بمحافظ رقمية.

يُطلب من الضحايا مسح الرمز وإيداع الأموال في جهاز صراف آلي للبيتكوين، معتقدين أنهم بذلك يحمون أصولهم.

بينما في الواقع، يتم تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات المحتالين.

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