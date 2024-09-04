مجموعة البريكس تطلق نظام دفع بتقنية البلوكشين لتقليل الاعتماد على الدولار

يستعد تحالف “البريكس”، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لإحداث تطور بارز في القطاع المالي العالمي.

تعتزم المجموعة الكشف عن منصة التسوية عبر تقنية البلوكشين الخاصة بها خلال قمتها المرتقبة في أكتوبر 2024.

تم الإعلان عن هذه المنصة في مارس الماضي، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية من خلال إنشاء نظام جديد يدعم التعامل بالعملات المحلية لدول البريكس.

أهمية نظام الدفع البريكس:

منذ الإعلان عن منصة “BRICS Pay”، تمت مراقبتها عن كثب نظرا لاعتمادها على تقنية البلوكشين، التي توفر وسيلة آمنة وفعالة للمعاملات عبر الحدود.

تتماشى هذه المبادرة مع أهداف تحالف البريكس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائه وتعزيز استقلالهم الاقتصادي.

من خلال تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، تسعى دول البريكس إلى إعادة تشكيل النظام المالي العالمي بما يخدم مصالحها الجماعية ويعزز نفوذها الاقتصادي.

دور روسيا:

تعد روسيا القوة الدافعة وراء مشروع “BRICS Pay”.

وقد لعبت شخصيات بارزة مثل وزير المالية “أنطون سيلوانوف” ومحافظة البنك المركزي “إلفيرا نابيولينا” دور فعال في دفع هذا المشروع قدما.

وتتوافق الجهود الروسية الأخيرة لدمج العملة الافتراضية في نظامها المالي مع أهداف النظام الجديد.

كما أعلنت روسيا عن خطط لإطلاق منصتين للعملات المشفرة، وعملات مستقرة مرتبطة باليوان الصيني وعملات البريكس الأخرى، مما يبرز التزامها بتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

التأثير المحتمل على النظام المالي العالمي:

من المتوقع أن يكون لإطلاق “BRICS Pay” تأثير كبير على النظام المالي العالمي.

حيث شهدت حصة الدولار الأمريكي من الأصول المالية الدولية انخفاض مستمر، حيث تراجعت من 72٪ في عام 2002 إلى 58٪ في عام 2024.

يعكس هذا التراجع تحول تدريجي بعيد عن هيمنة الدولار في التجارة العالمية.

ويمكن لنظام الدفع الخاص بالبريكس تسريع هذا التحول من خلال تقديم بديل فعال للنظم التقليدية مثل SWIFT.

تهدف المنصة أيضا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول التحالف، وتدعم الهدف الأوسع المتمثل في إنشاء نظام محاسبي متعدد الأطراف وأكثر توازنا.

ومع اقتراب قمة البريكس في أكتوبر، يترقب الخبراء الماليون وصناع السياسات عن كثب إطلاق هذه المنصة، حيث قد يمثل ذلك نقطة تحول كبيرة في المشهد الاقتصادي العالمي.

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