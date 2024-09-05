بلوكشين سولانا يتصدر قائمة أفضل 15 بلوكشين في أغسطس من حيث عدد المعاملات

في شهر أغسطس، تبوأت شبكة سولانا مكانة الصدارة بين أفضل 15 بلوكشين، مسجلة 1.1 مليار معاملة، مما يجعلها تتفوق بشكل كبير على منافسيها.

هذه الأرقام تعزز موقع سولانا بين أفضل الشبكات، حيث يعكس الرقم قدرتها على معالجة حجم كبير من المعاملات بكفاءة من حيث السرعة والتكلفة.

بعد شبكة سولانا، جاءت شبكة Aptos في المركز الثاني بمجموع 578 مليون معاملة خلال شهر أغسطس، مما يشير إلى تزايد الاعتماد على هذه الشبكة وقدرتها على منافسة الشبكات البارزة.

تلتها شبكة ترون التي احتلت المرتبة الثالثة بـ 225 مليون معاملة، مما يبرز وجودها الراسخ في السوق.

أظهرت كل من Aptos وTron استمرارية في تحقيق مستويات مرتفعة من المعاملات، مما يعكس مرونتهما في بيئة تنافسية.

الوافدون الجدد يحققون تقدم سريع:

على صعيد آخر، شهدت بعض شبكات البلوكشين الناشئة مثل Sei وBase تقدم ملموس حيث سجلت الأولى 127 مليون معاملة والثانية 121 مليون معاملة، مما وضعهما بين الشبكات الأفضل أداء خلال الشهر.

هذه الأرقام تشير إلى أن اللاعبين الجدد يكتسبون زخم سريع، وقد يصبحون منافسين في النظام البيئي للبلوكشين.

كما احتلت Near Protocol وSui مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل، مع تسجيل 198 مليون و103 مليون معاملة على التوالي، مما يشير إلى تغييرات محتملة في ترتيب الشبكات البارزة.

في هذه الأثناء، استمرت شبكات البلوكشين المعروفة مثل BNB Chain وPolygon في أداء قوي، حيث سجلتا 105 مليون و93.5 مليون معاملة على التوالي في أغسطس.

هذه الأداءات المستمرة تعكس مواقعهما في السوق، حيث تخدمان مجموعة واسعة من التطبيقات اللامركزية.

كما حافظت شبكتا Injective وArbitrum على تنافسيتهما، محققتين 80.5 مليون و56.5 مليون معاملة على التوالي.

أما في الجزء السفلي من قائمة أفضل 15، سجلت شبكة الايثيريوم، التي تُعد عادة معيار لنشاط البلوكشين، 33.9 مليون معاملة.

ورغم تراجعها مقارنة بالمنصات الأحدث، إلا أن حضور الايثيريوم لا يزال قوي مما يؤكد تأثيرها المستمر في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

واختتمت شبكات TON وCelo وBlast القائمة بمعدلات معاملات بلغت 45.8 مليون و33.2 مليون و30.8 مليون على التوالي.

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