المترشحة “كامالا هاريس” تقبل التبرع بالعملات المشفرة عبر كوين بيس لحملتها الانتخابية 2024

في خطوة تعكس تحول ملحوظ في استراتيجيات التمويل داخل الحزب الديمقراطي، بدأت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية الديمقراطية، “كامالا هاريس”، في قبول التبرعات بالعملات المشفرة من خلال منصة كوين بيس.

أعلنت عن هذه الخطوة “أليسيا هاس”، المديرة المالية لشركة كوين بيس، خلال مؤتمر “Citi’s Global TMT” لعام 2024 في نيويورك، مشيرة إلى تطور جديد في كيفية تعامل الحملات السياسية مع التمويل الرقمي.

استخدام العملات الرقمية لدعم الحملة:

أطلقت حملة “كامالا هاريس” تعاون مع “Coinbase Commerce”، وهي منصة تمكّن التجار من قبول المدفوعات بالعملات المشفرة منذ عام 2018، لاستقبال التبرعات بالعملات الرقمية.

هذا القرار قد يمثل نقطة تحول في تمويل الحملات الانتخابية، حيث يتيح استقطاب شريحة جديدة من المتبرعين المهتمين بالتكنولوجيا والعملات الرقمية.

لم تقتصر الشراكة على حملة “هاريس” فقط، حيث انضمت لجنة العمل السياسي “Future Forward”، التي تدعم “هاريس”، أيضا إلى “Coinbase Commerce”.

يأتي هذا التعاون بعد أن جمعت اللجنة مبلغ 50 مليون دولار في يونيو لدعم الحملة.

رغم الشراكة الوثيقة مع “هاريس”، لا تزال هناك تفاصيل غير واضحة حول كيفية استثمار العملات المشفرة ضمن استراتيجية جمع التبرعات الخاصة بـ “Future Forward”.

تأتي هذه الخطوة الحديثة وسط سياق من الحذر الذي أبداه الحزب الديمقراطي تجاه العملات المشفرة خلال فترة رئاسة “جو بايدن”.

ولكن مع قبول “هاريس” لهذه التبرعات، قد يكون هناك تحول في هذا النهج.

قد يشير ذلك أيضا إلى توجه أوسع نحو اعتماد العملات المشفرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التمويل السياسي.

ورغم تبني حملة “هاريس” للعملات المشفرة، تظل بعض الأسئلة حول كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية فعليا.

إذ لم يظهر خيار التبرع بالعملات المشفرة حتى الآن على الموقع الرسمي للحملة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الحملة بهذه الوسيلة الجديدة لجمع التبرعات.

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