ماستركارد و”Mercuryo” يطلقان بطاقة “يورو كريبتو” لتمكين الانفاق بالعملات المشفرة

أعلنت شركة “Mercuryo” عن شراكة مع ماستركارد لإطلاق أول بطاقة خصم من نوعها تربط بين العملات المشفرة واليورو.

البطاقة الجديدة، المصممة خصيصا للتعامل مع العملات الرقمية مثل البيتكوين والايثيريوم، ستتيح لمستخدمي المحافظ الخاصة مثل “Trust Wallet” و”MetaMask” إنفاق العملات المشفرة بسهولة مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على عملاتهم الرقمية.

التوسع العالمي:

تدعم شبكة ماستركارد للمدفوعات العالمية أكثر من 100 مليون تاجر حول العالم، ما يعني أن حاملي البطاقة سيتمكنون من إجراء عمليات شراء باستخدام العملات المشفرة في أي مكان يقبل ماستركارد.

يأتي إطلاق البطاقة بعد فترة تجريبية ناجحة بدأت في أغسطس 2024، حيث تم اختبار قدرة المستخدمين على إنفاق العملات المشفرة باستخدام “MetaMask”.

بعد نجاح التجربة، أصبح الآن بالإمكان استخدام البطاقة القائمة على اليورو في المعاملات الحقيقية.

ستتولى “Mercuryo” إدارة البنية التحتية للبطاقة، بما يضمن معالجة المعاملات بشكل سلس.

صرح “كريستيان راو”، نائب الرئيس الأول في ماستركارد، بأن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تسهيل استخدام العملات الرقمية، بإزالة الحواجز بين العملات المشفرة والمدفوعات التقليدية.

لاستخدام البطاقة، ستطبق رسوم إصدار قدرها 1.6 يورو، بالإضافة إلى رسوم صيانة شهرية بقيمة 1 يورو، ورسوم سحب تبلغ 0.95%.

هذه الرسوم ضرورية لضمان استمرارية وظائف البطاقة وسلاسة معالجة المعاملات.

من خلال الشراكة الجديدة تواصل “ماستركارد” التزامها بتعزيز وتسهيل الإنفاق بالعملات الرقمية بالتعاون مع “Mercuryo”، حيث أشار راج دامودهاران، الرئيس التنفيذي في ماستركارد، إلى أن هذا النهج يعزز مرونة المستخدمين ويمكّنهم من تجنب التعامل مع منصات التداول المركزية.

التحكم والأمان الذي يوفره الحفظ الذاتي يجعل هذه الطريقة مفضلة لدى العديد من المستخدمين.

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