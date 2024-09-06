المنع الدائم لمدير بينانس السابق “CZ” من إدارة بينانس!

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أكد “ريتشارد تنغ” الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، أن مؤسس الشركة “CZ” ممنوع بشكل دائم من الإشراف على العمليات اليومية أو إدارة الشركة، وذلك بقرار من وزارة العدل الأمريكية.
هذا الحظر يأتي بعد إقرار “CZ” بالذنب في تهم تتعلق بتسهيل غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية.
على الرغم من منعه من الإدارة اليومية، لا يزال “CZ” يمتلك حصة تبلغ 90٪ في بينانس، مما يجعله أكبر مساهم في الشركة.
تمنحه هذه الحصة قوة تصويتية كبيرة تسمح له بالتأثير على القرارات الرئيسية للشركة، بما في ذلك تعيين المدراء التنفيذيين أو إقالتهم.
أشار “ريتشارد تنغ” إلى أن “CZ” ما زال يتمتع بنفوذ كبير على التوجه الاستراتيجي للشركة من خلال هذه الحصة المسيطرة.
حاليا، يقضي “CZ” عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر، ومن المتوقع إطلاق سراحه في أواخر سبتمبر 2024.
بعد إطلاق سراحه، سيقضي فترة إضافية في إقامة انتقالية قبل استعادته لحريته الكاملة.
ومع ذلك، سيظل الحظر المفروض على مشاركته في الإدارة اليومية ساريا كجزء من اتفاقه مع وزارة العدل.
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