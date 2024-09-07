دليل حول محفظة الكريبتو Tangem: مزيج من البساطة والأمان

في ظل التزايد المستمر لاستخدام العملات الرقمية وتبنيها في مختلف جوانب الحياة اليومية، تبرز الحاجة إلى طرق آمنة وسهلة لإدارة هذه العملات الرقمية.

من بين هذه الطرق تأتي المحفظة الباردة (Hardware Wallet) كأحد الحلول الأكثر فعالية في حماية العملات الرقمية.

ومن بين المحافظ التي شهدت رواجا في الفترة الأخيرة:

محفظة “Tangem” التي تعد واحدة من أبرز المحافظ التي توفر ميزات فريدة تجعلها خيار مثالي للمستخدمين، حيث تجمع بين الأمان العالي وسهولة الاستخدام.

أهمية المحفظة الباردة؟

الهدف الأساسي من امتلاك محفظة باردة هو تعزيز الأمان، حيث يتم حفظ المفاتيح الخاصة بالمحفظة في جهاز مستقل غير متصل بالانترنت.

هذا الأمر يقلل بشكل كبير من احتمالية تعرض المحفظة للاختراق أو هجمات البرمجيات الضارة التي قد تصيب الأجهزة المتصلة بالانترنت.

بالتالي، تصبح مخاطر فقدان العملات الرقمية أقل بكثير.

بالإضافة إلى الأمان، توفر المحفظة الباردة للمستخدم استقلالية كاملة.

حيث توفر المحفظة الباردة مفاتيح خاصة للمالك فقط، مما يمنح القدرة على الوصول إلى العملات الرقمية في أي وقت دون الحاجة إلى موافقة أي طرف ثالث.

ما الذي يميز محفظة Tangem عن المحافظ الباردة الأخرى؟

هناك عاملان أساسيان يجعلان محفظة Tangem مميزة عن غيرها من المحافظ الباردة، وهما: البساطة والأمان.

البساطة : محفظة Tangem لا تتطلب شحن أو توصيلا عبر أسلاك، حيث يمكن حمل البطاقة مع بطاقات الائتمان الأخرى في المحفظة، مما يسمح لك بإجراء المعاملات المالية في أي مكان بسهولة. إذ كل ما عليك فعله هو تمرير البطاقة على هاتفك للوصول إلى العملات الرقمية. هذه البساطة تجعل Tangem محفظة سهلة الاستخدام حتى للمبتدئين في عالم العملات الرقمية.

: محفظة Tangem لا تتطلب شحن أو توصيلا عبر أسلاك، حيث يمكن حمل البطاقة مع بطاقات الائتمان الأخرى في المحفظة، مما يسمح لك بإجراء المعاملات المالية في أي مكان بسهولة. إذ كل ما عليك فعله هو تمرير البطاقة على هاتفك للوصول إلى العملات الرقمية. هذه البساطة تجعل Tangem محفظة سهلة الاستخدام حتى للمبتدئين في عالم العملات الرقمية. الأمان: تم تصميم محفظة Tangem باستخدام شريحة معتمدة من فئة EAL6+، وهي ذات مستوى أمني مماثل لجوازات السفر البيومترية. مما يعني أن الأمان الذي تقدمه Tangem لا يقل عن أمان المحافظ الباردة الأكثر تعقيدا. في حين أن بعض المحافظ الباردة قد تكون معقدة وتستلزم معرفة تقنية عالية، تجمع Tangem بين الأمان المتقدم وسهولة الاستخدام.

هل تعتمد بطاقات Tangem على خوادم الشركة أو بنيتها التحتية؟

تم تصميم منتجات Tangem لتكون مستقلة تماما.

فالخوادم أو خدمات Tangem لا تشارك ولا تمتلك صلاحية الوصول إلى أنشطتك المالية على المحفظة.

المحفظة تعمل فقط بين البطاقة، الهاتف، والبلوكشين.

وحتى في حال توقف التطبيق على متاجر Apple أو Google، يمكن إعادة بنائه عبر الشفرة المفتوحة المتاحة على GitHub.

ماذا يحدث إذا سُرقت بطاقة Tangem؟

لا داعي للقلق.

فالمحفظة محمية برمز سري يمنع أي شخص من الوصول إلى العملات الرقمية حتى لو حصل على البطاقة.

الرمز السري يضمن الحماية ضد الهجمات العشوائية أو الوصول غير المصرح به.

هل تدعم المحفظة عبارة الاسترداد (Seed Phrase)؟

نعم، استخدام عبارة الاسترداد في محفظة Tangem اختياري.

توفر المحفظة ثلاث طرق لتوليد المفاتيح:

استخدام مولد الأرقام العشوائية المعتمد (TRNG) الذي يولد المفاتيح ويخزنها داخل شريحة البطاقة دون أي نسخ أخرى. توليد عبارة استرداد عبر التطبيق واستيرادها إلى البطاقة. استيراد عبارة استرداد من محفظة أخرى.

مع ذلك، تفضل Tangem استخدام المفاتيح التي تولدها الشريحة، حيث تكون أكثر أمانا ولا يمكن نسخها أو سرقتها مثل العبارات الاستردادية.

ماذا لو فقدت هاتفي أو تعرض للكسر؟

لن تفقد الوصول إلى أموالك إذا فقدت هاتفك.

يمكنك ببساطة استخدام بطاقتك للوصول إلى المحفظة من خلال أي جهاز هاتف آخر.

يكفي تحميل تطبيق Tangem على الجهاز الجديد، وتمرير البطاقة للوصول إلى المحفظة.

الهاتف لا يخزن أي معلومات حساسة، حيث أن دوره يقتصر على عرض واجهة المستخدم لتسهيل الوصول.

في الختام

تجمع محفظة Tangem بين الأمان المتقدم والمرونة العالية في الاستخدام، مما يجعلها خيارا مثاليا سواء للمبتدئين أو للمستخدمين المحترفين.

مع تصميم مستقل وميزات أمان رائدة، تتيح لك Tangem إدارة أصولك الرقمية بكل سهولة وراحة، أينما كنت وفي أي وقت.

ملاحظة: تم تغطية الاعلان عن المحفظة الجديدة من Tangem ولقاء فريق العمل في مؤتمر WebX في اليابان.