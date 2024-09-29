متداول يحقق عائد يفوق 9 مليون دولار بعد استثمار أقل من 1000 دولار في عملة ميم قائمة على سولانا

كشف تقرير حديث عن واحدة من أكبر عوائد الاستثمار في عالم العملات الرقمية المشفرة.

مفاد التقرير أن أحد المتداولين اشترى 30.1 مليون من العملة الرقمية الميم “MOODENG” مقابل 6 عملات SOL فقط (حوالي 815 دولار في وقت الشراء) قبل 17 يوم.

اليوم، تبلغ قيمة هذه العملات الرقمية نحو 9.4 مليون دولار، مما يعني تحقيق عائد استثمار مذهل يقدر بـ 11,543x.

على الرغم من الإثارة التي تثيرها مثل هذه القصص، من الضروري التعمق أكثر في الأرقام وتقييم المخاطر بعناية.

عادة ما تُشبه عملات الميم في طريقة عملها الكازينوهات، حيث تجذب مستثمرين مستعدين للمخاطرة الكبيرة.

وكما هو الحال في المقامرة، يخسر غالبية المشاركين أموالهم، بينما يحقق عدد قليل فقط أرباح ضخمة.

على سبيل المثال، في الاستثمارات التقليدية مثل سوق الأسهم، قد يشهد حوالي 10٪ من المستثمرين مكاسب تدريجية.

ولكن في سوق عملات الميم، الفرص أسوأ بكثير، حيث يحقق 1٪ فقط من المستثمرين أرباح، في حين أن نسبة أقل من 0.01٪ تحقق مكاسب استثنائية مثل تلك التي ذكرت هنا في هذه المقالة.

من المهم أن ندرك أن عملات الميم غالبا ما تكون مدفوعة بالمضاربات والدعاية والمعلومات الداخلية.

ويعد الوصول إلى هذه المعلومات أو وجود علاقة بالمطورين خلف هذه العملات عامل رئيسي في تحقيق هذه الأرباح الضخمة.

فالمستثمرون الذين يحصدون هذه العوائد غالبا ما يشترون العملات في المراحل المبكرة، قبل أن تتاح الفرصة للعامة للاستثمار.

هؤلاء المستثمرون قد يستفيدون أيضا من أدوات وتقنيات غير متاحة للمستثمرين العاديين.

على الرغم من أن الاستثمار في العملات المشفرة يبدو وكأنه فرصة لتحقيق أرباح كبيرة، إلا أنه لا يجب التعامل معه كمجرد لعبة حظ.

المستثمرون العاديون يأملون في العثور على عملة الميم التالية التي تحقق عائد 10,000x، ولكن هذا المجال يتطلب توخي الحذر الشديد.

فرغم ما تثيره مثل هذه القصص من حماس، إلا أن الواقع يشير إلى أن الغالبية العظمى ممن يستثمرون في عملات الميم ينتهي بهم الأمر بخسارة أموالهم.

اقرأ أيضا:

مؤسس بينانس “CZ” يخرج عن صمته بعد الإفراج عنه من السجن: هذا ما صرح به!

عملة BGB: خيار جدير بالاستثمار في سوق العملات الرقمية

